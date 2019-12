Bissell Crosswave vloerreiniger

Snel op harde vloer, niet geschikt voor nauwkeurig werk

Heb je een harde vloer dan kun je met deze vloerreiniger tijd besparen. Tegels, laminaat of een gietvloer zijn vrij snel grotendeels stofvrij en schoon, op de hardnekkige vlekken na. En omdat het apparaat niet veel water gebruikt is de vloer vrij snel droog. Ligt er een kleed op de vloer, dan kun je deze gemakkelijk even stofzuigen als je met de rest van de vloer bezig bent. Maar voor nauwkeurig stofzuigwerk is de vloerreiniger minder geschikt. Hij past niet onder laag meubilair en op de trap en maneouvreert minder goed in kleine ruimtes.

Voor tapijt zien we de toegevoegde waarde niet. Stofzuigen gaat vrij zwaar en vlekken verwijder je makkelijker handmatig.

Hoe werkt de Bissel Crosswave?

De vloerreiniger heeft een zuigmond met daarin een borstel verwerkt (€14 los verkrijgbaar). Op de steel zijn 2 reservoirs bevestigd. Een reservoir vul je met water en schoonmaakmiddel. In de andere wordt het opgezogen vuile water opgevangen. Als je het apparaat aanzet dan zuigt hij alleen. Druk je op de wasmiddelknop dan wordt er water en wasmiddel toegevoegd. Het apparaat sluit je aan op een stopcontact (het snoer is 7,5 m lang).

De Crosswave is geschikt voor harde vloeren en voor tapijt. Kies je voor het reinigen van tapijt dan wordt er 2 keer zoveel wasmiddel vrijgegeven als voor een harde vloer.

Er wordt een flesje met 236 ml reinigingsmiddel meegeleverd (€25 voor 1L). Deze ‘multi-surface floor cleaning formula’ is geschikt voor behandelde houten vloeren, tegels en tapijt. De fabrikant raadt aan de onderhoudsinstructies voor de vloer te raadplegen en het middel eerst uit te proberen op een klein stukje vloer.

Voordelen

Een harde vloer zoals laminaat, tegels of een gietvloer is vrij snel grotendeels stof- en vuilvrij.

De vloer droogt snel.

De vloerreiniger heeft voldoende zuigkracht, maar langs randen blijft er vuil liggen.

Hij is gebruiksvriendelijk. Er is bijvoorbeeld een draaibaar haakje waarmee je in een beweging het snoer losmaakt. Door middel van klikjes hoor je wanneer de reservoirs goed op hun plek zitten.

Het apparaat oogt degelijk.

De gebruiksaanwijzing is duidelijk.

Hij is makkelijk in elkaar te zetten.

Nadelen

De vloerreiniger is niet geschikt voor kleine hoekjes, onder laag meubilair of op de trap.

Hardnekkige vlekken blijven achter, zowel op een harde vloer als op tapijt.

De reiniger is zwaar (met reinigingsmiddelreservoir vol bijna 6,5 kg) en beweegt vrij zwaar, met name op tapijt.

Een houten vloer die in de olie of was staat kan dof worden als je hem vaak nat reinigt.

Hij maakt veel geluid, meer dan een stofzuiger (80 dB).

Als je hem achter het zwaartepunt neerzet dan klikt hij niet goed vast en kan de steel achterover vallen.

Het apparaat geeft geen signaal als het reinigingsmiddel op is.

Hij blokkeert als het vuilwaterreservoir vol zit; dit doet hij eerder dan het streepje ‘max’ bereikt is.

Hij neemt vrij veel plaats in.

