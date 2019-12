Philips AquaTrio Pro

Eerste indruk|De AquaTrio Pro is een vloerreiniger waarmee je harde vloeren in één beweging zuigt, dweilt en droogt. Hiermee bespaar je tijd, maar het is nog geen vervanging voor je stofzuiger.

De AquaTrio Pro FC7088 werkt goed en soepel. De vloerreiniger bespaart tijd en gedoe als je een groot, hard vloeroppervlak hebt. Het is jammer dat het apparaat niet werkt als er geen water in de tank zit. Verwacht dus niet dat dit een vervanging is voor je stofzuiger. De reiniger werkt alleen op harde vloeren; voor een klein kleedje zul je toch de stofzuiger weer moeten pakken.

We hebben de AquaTrio Pro aan het werk gezet op linoleum met verschillende soorten vuil. Daarbij keken we hoe hij onder meubilair komt en in hoekjes. Daarnaast bekeken we hoeveel vierkante meter hij schoonmaakt op één volle tank. Tot slot maakten we het apparaat schoon. Hoe ging dat?

Voordelen

Het apparaat is simpel in het gebruik en snel startklaar.

Het apparaat is simpel in het gebruik en snel startklaar. Vloeistof pakt hij gemakkelijk op, ook losse stukjes vuil als hagelslag of havermout neemt hij prima op.

Je hebt geen vuil water op de vloer, zoals bij normaal dweilen. Daarbij is de vloer een stuk sneller droog.

Met een watertank van 650 ml kun je zo'n 60 m2 schoonmaken. In vergelijking met dweilen een flinke waterbesparing.

Het apparaat beweegt even soepel over de vloer als een stofzuiger.

Het snoer is lang, waardoor het apparaat een groot werkbereik heeft.

Ten opzichte van de voorganger (FC7070) beweegt hij wat soepeler over de vloer.

Hij reageert ook wat intuitiever dan de voorganger, zoals het plaatsen in de parkeerstand.

Ook de klep van de zuigmond is gemakkelijker te openen dan bij de voorganger.

Nadelen

Doordat de borstels niet helemaal tot de rand van de zuigmond komen, komt het apparaat niet helemaal in de hoekjes.

Als je het apparaat te horizontaal houdt, dan gaat het reservoir lekken en staat de zuigmond niet meer op de grond. Je komt dus niet onder heel laag meubilair.

Bij ingekoekte vlekken moet hij wel flink schrobben. Uiteindelijk wordt het wel schoon.

Echte zuigkracht heeft hij niet, hij pakt enkel het water met vuil op.

Het apparaat beweegt soepel, maar wordt na een tijdje gebruiken wel wat zwaar. Daarbij zit het snoer soms in de weg.

Hij blokkeert snel en gaat pas weer aan als de klep is geopend, ook als er niks tussen de borstels zit. Het blokkeringssysteem is noodzakelijk, maar wel enigszins storend.

Het is jammer dat de functies niet afzonderlijk van elkaar zijn te gebruiken. Je kunt dus niet zonder water zuigen. Hierdoor is hij alleen geschikt voor harde vloeren. En ook over convectorputten werkt het niet.

Wanneer het apparaat erg vies werk heeft geleverd, is de zelfreiniging met behulp van de bijgeleverde bak niet afdoende.

Het legen van het reservoir is een smerig werkje. Haren of vuil uit de borstels halen ook.

Het apparaat maakt veel lawaai.

Wat is de Philips AquaTrio Pro?

De AquaTrio Pro FC7088 is een opvolger van de FC7070, waar we eerder een eerste indruk van hebben gemaakt. Het is een vloerreiniger waarmee je harde vloeren in één beweging zuigt, dweilt en droogt. Hij sproeit schoon water op de vloer en in dezelfde beweging zuigen de draaiende borstels het vuile water en vuil op.

Twee watertanks

Het apparaat heeft 2 watertanks; één voor het schone, eventueel warme water, waar je een druppeltje vloerreiniging aan toe kunt voegen. En één die het vieze water en het vuil opvangt.

Microvezelborstels

In de zuigmond zitten 2 microvezelborstels die snel tegen elkaar indraaien als de motor wordt aangezet. De borstels creëren een kleine zuigkracht en pakken het vuil op, waarna het in de tank terecht komt. De borstels zitten onder een klep in de zuigmond. De borstels kun je loshalen, zodat je ze kunt schoonmaken of ontdoen van haren. Philips adviseert de borstels elke 6 maanden te vervangen. Deze kosten momenteel €27,99 via de Philips webwinkel.

Snoer

De reiniger werkt door middel van netstroom via een lang snoer van bijna 8 meter. Het snoer rolt zichzelf niet automatisch op. Er zit een haakje aan het apparaat waaraan je het snoer opgerold kunt ophangen.

Blokkeersysteem

Op de AquaTrio Pro zit een beveiligingssysteem waardoor het apparaat uitslaat. Indicatielampjes geven aan wat er aan de hand is. Het beveiligingssysteem treedt in werking op verschillende momenten:

als er onvoldoende schoon water in de tank zit;

als de opvangtank vol is;

als iets tussen de borstels komt (snoer of vloerkleedje bijvoorbeeld);

als één van de tanks niet goed in het apparaat is geklikt.

Zelfreiniging

Bij het apparaat wordt een bak geleverd waar de vloerreiniger in kan staan. Als je hierin een kopje water giet en het apparaat aanzet, kan het apparaat zichzelf reinigen.

Specificaties

Hoogte in parkeerstand: 115 cm;

Lengte en breedte zuigmond: 25 x 32 cm;

Snoerlengte: 780 cm;

Gewicht met lege tank: 6,7 kg;

Capaciteit tank: 650 ml.

Verandering ten opzichte van de voorloper

De nieuwe AquaTrio FC7088 heeft ten opzichte van de voorganger:

een andere parkeerstand; nu gaat het apparaat in één beweging op en van de parkeerstand. De voorloper had hiervoor een pedaal nodig.

minder gewicht;

een zichtbaar waterniveau vanaf de voorkant van het apparaat;

andere ledlampjes.

