De Philips Aquatrio is een apparaat waarmee je in één handeling kunt stofzuigen, dweilen en nadrogen. Je kunt de functies niet los van elkaar gebruiken. Daardoor is de AquaTrio alleen geschikt voor harde vloeren die gedweild kunnen worden.

Update: In maart 2015 testten we de opvolger. Lees de review Philips AquaTrio Pro.

Kan tijd besparen, maar geen vervanging van de stofzuiger

De AquaTrio kan een gewone stofzuiger niet vervangen, omdat je de dweilfunctie niet kunt uitgeschakelen en je niet langs randjes en in kleine ruimten (net groter dan de zuigmond) kunt komen. Maar als je een groot oppervlak aan harde vloer schoon moet maken, bespaart de AquaTrio je veel tijd en gedoe. Voor dat gemak moet je wel diep in de buidel tasten. En dat houdt niet op bij de aanschaf: Philips raadt aan om elk halfjaar de dweilborstels te vervangen. Zo'n setje kost bijna €30 in de Philips-webwinkel.

Voordelen AquaTrio

De Philips AquaTrio is erg makkelijk in het gebruik. Direct uit de doos moet je eenmalig 2 onderdelen in elkaar klikken, daarna is hij altijd startklaar.

Voordat je de Philips AquaTrio kunt gebruiken, vul je het schoonwaterreservoir met koud of lauw water en een paar druppeltjes (vloer)reiniger, je prikt de stekker in het stopcontact en kunt meteen aan de slag.

De AquaTrio stofzuigt en dweilt prima, en de vloer is sneller droog dan bij dweilen met een emmer sop.

Je hebt aanzienlijk minder water nodig: met een vol schoonwaterreservoir van 700 ml kun je zo'n 60 m2 dweilen.

Omdat je steeds met schoon water dweilt, komt er geen vuil water op de vloer.

Het snoer van de AquaTrio is met z'n 8 meter lekker lang.

Nadelen AquaTrio

De Philips AquaTrio komt niet helemaal tot aan randen en plinten: hij slaat een stukje van ongeveer 10 cm over.

Ook maakt hij behoorlijk wat herrie - meer dan een gewone stofzuiger.

De AquaTrio weegt zo'n 7,5 kg en hoewel hij soepel beweegt maakt dat het apparaat op den duur zwaar in het gebruik.

Je moet opletten dat je niet met de zuigmond over het snoer heen komt, want dan blokkeert het apparaat.

Al het vuil dat je opzuigt én het vuile water komen in hetzelfde reservoir terecht, waardoor het legen van dat reservoir een vies werkje is. En waar laat je de inhoud? Let er op dat je het reservoir goed schoonmaakt en droogt voor je de AquaTrio opbergt, anders gaat het reservoir muf ruiken.

Je kunt de functies van de AquaTrio niet los van elkaar gebruiken, dus het apparaat is alleen geschikt voor harde vloeren die je kunt dweilen

Steelstofzuiger met microvezelborstels

De AquaTrio lijkt in uiterlijk op een steelstofzuiger: zo'n model waarbij de stofzak in de steel zit. Het vuil wordt, net als bij een steelstofzuiger, via de zuigmond opgezogen en komt in een kunststof vuilreservoir terecht. In de mond zitten ook 2 roterende microvezelborstels: de een dweilt en de andere droogt.

Twee reservoirs

In de steel van de AquaTrio zitten 2 reservoirs. Vanuit het schoonwaterreservoir wordt water naar de dweilborstel getransporteerd. Het vuile water wordt opgezogen en samen met het stofzuigvuil naar het vuilreservoir getransporteerd. Als het schoonwaterreservoir leeg is, of het vuilreservoir vol, gaat een lampje knipperen op het apparaat.

Snoer

Er zit een snoer van 8 meter aan de AquaTrio, maar geen automatisch oprolsysteem. Om op te bergen kun je het snoer oprollen rond een haak op de steel en het handvat van het vuilreservoir.

Spoelbak

De spoelbak waarop je de AquaTrio kunt plaatsen bij het opbergen, dient ook als zelfreinigingssysteem voor de dweilborstels: schoon water in de bak en in het schoonwaterreservoir, de AquaTrio inschakelen, en de borstels rollen zichzelf schoon.

Afmetingen

De voet van de AquaTrio is 32x30,5 cm breed, de spoelbak zo'n 40x38 cm. De AquaTrio zelf is 115 cm hoog, en ongeveer 120 inclusief spoelbak.

