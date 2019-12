Philips PowerPro Aqua

Eerste indruk|Stofzuigen en dweilen in 1 beweging met de PowerPro Aqua. Dat scheelt tijd en moeite. Handig! Maar in sommige situaties pakken we toch liever gewoon de stofzuiger en dweil.

Wat is de PowerPro Aqua?

De PowerPro Aqua FC6401/01 of FC6402/01 is een steelstofzuiger met aanklikbare dweil waarmee je harde vloeren in 1 beweging zuigt en dweilt. Op stoffen vloeren gebruik je hem zonder dweil, om alleen te zuigen.

Conclusie

Vol enthousiasme kochten we PowerPro Aqua van Philips. Een steelstofzuiger met (optioneel) een dweil eraan, waardoor je dus kunt stofzuigen en dweilen tegelijk. Wat een gemak en wat een tijd zou dat besparen!

Helaas bekoelde ons enthousiasme iets tijdens het gebruik. Net als andere steelstofzuigers is het heel makkelijk om hem er even bij te pakken als je wat geknoeid hebt bijvoorbeeld, maar voor het grotere werk heb je toch een gewone stofzuiger nodig. En wat dweilen betreft: er gaat niets boven het ouderwetse op je knieën de vloer boenen.

De PowerPro Aqua werkt redelijk en is makkelijk is het gebruik. Hij werkt flexibel en soepel en bespaart vooral bij tussendoorklusjes of na knoeien tijd en gedoe. Je laadt hem 5 uur op en dan kun je er ongeveer 40 minuten mee zuigen op normale kracht.

Er zit ook een 'max'-knop op waardoor hij harder zuigt. Op normale kracht moet je wel echt over het vuil heen gaan, want hij zuigt niet goed wat er naast of voor ligt. Dit maakt vooral hoeken en om poten heen wat lastiger. Voor het grote werk blijft de gewone stofzuiger noodzakelijk en ook zul je vlekken toch echt nog weg moeten boenen.

We hebben de PowerPro Aqua gebruikt op laminaat, linoleum en droogloopmatten in huizen met huisdieren. We keken hoe hij zuigt en dweilt, en beoordeelden ook hoe makkelijk hij in gebruik is. Daarbij keken we hoe hij onder meubilair komt en in hoekjes. Tot slot hebben we het apparaat gereinigd.

Voordelen

Het apparaat is simpel in het gebruik en met een opgeladen accu snel startklaar.

Stof dat direct voor of onder de zuigmond ligt zuigt hij goed op, net als vuiltjes zoals zaagsel, kattenbakkorrels en broodkruimels.

Met de dweil erbij wordt de vloer gelijkmatig nat, zodat je niet na een tijdje met een droge dweil loopt te dweilen. Het is behoorlijk nat, maar droogt redelijk snel.

Het apparaat beweegt zonder de dweil zeer soepel, licht en wendbaar over de vloer.

Er is geen snoer dat in de weg zit.

Je zet hem makkelijk weg in parkeerstand en pakt hem er ook makkelijk weer bij.

Het waterreservoir is makkelijk te vullen en te legen.

De microvezeldweildoek is makkelijk te bevestigen en los te halen. Het werkt met klittenband.

Het waterreservoir met dweil is makkelijk aan de steelstofzuiger te klikken en weer los te halen.

Het vuilreservoir is makkelijk los te halen en te legen.

Op de steel zit een batterij-indicator waardoor je weet wanneer je weer moet opladen.

Nadelen

Door de minder sterke zuigkracht zuigt hij niet zo goed in hoekjes, randjes en gleufjes. Op de 'max'-stand gaat dit wel beter.

Een lege accu moet 5 uur opladen.

Doordat het reservoir en de motor onderaan zitten, kun je niet onder laag meubilair komen.

Hardnekkigere vlekken moet je zelf nog naschrobben.

Het legen van het reservoir is zoals bij elk vuilreservoir een beetje een vies werkje, omdat er wat stof kan opwaaien als je hem leeggooit.

Soms klikt het waterreservoir los als je bijvoorbeeld ergens onder wilt zuigen of de stofzuiger optilt.

Niet al het vuil plakt aan de microvezeldweil, waardoor je het soms slechts verplaatst.

Voor alleen wat kruimels pak je liever de kruimelzuiger.

Waterreservoir met microvezelpad

Met klittenband bevestig je de microvezelpad aan het bijgeleverde waterreservoir. Dit reservoir vul je met water en eventueel schoonmaakmiddel. Je moet het dopje er goed op doen zodat er geen water uitloopt. Het reservoir bevochtigt de microvezeldweil onderop.

De dweil is machinewasbaar en er zijn er 2 meegeleverd. Het reservoir met dweil zet je op de grond, en dan klik je heel makkelijk de steelstofzuiger erin.

Accu

PowerPro Aqua FC6401/01 of FC6402/01 werkt op een accu van 18 Volt. Je laadt deze 5 uur op en dan kun je met de normale stand ongeveer 40 minuten zuigen.

Specs

Hoogte in parkeerstand: 76.5 cm

Gewicht: 5,3 kg

Capaciteit waterreservoir: 0.2 liter

Oplaadtijd: 5 uur

Geluidsniveau: 83 dB

Oppervlak per reservoir: 50 m²

