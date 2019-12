Eerste indruk|De Kärcher Floor Cleaner FC 5 dweilt en stofzuigt harde vloeren in één beweging. Dat zou tot 50% tijd besparen. Voor welk huishouden is de Kärcher Floor Cleaner FC 5 geschikt?

De Kärcher Floor Cleaner FC 5 dweilt beter dan dat hij stofzuigt. Stofzuigen is dus niet overbodig geworden. Voor huizen met een harde vloer met weinig vuil is hij geschikter dan voor gezinnen met kinderen of huisdieren in huis. Kleine zandkorreltjes en stof kan hij opzuigen maar voor het grotere werk heb je toch nog echt de stofzuiger nodig. Voor vloeren die in de olie of was staan is hij minder geschikt, die worden dof en wil je niet zo vaak nat reinigen.

Hoe werkt de Kärcher Floor Cleaner FC 5?

De Kärcher Floor Cleaner FC 5 heeft aan de voorzijde een watertank. Die vul je met water en 1/2 of 1/4 dopje schoonmaakmiddel. Er is een allesreiniger, maar er zijn ook speciale schoonmaakmiddelen voor houten vloeren die in de was/olie staan, gelakte houten vloeren en stenen vloeren.

Op het apparaat bevestig je twee microvezel rollers. Let wel op de kleuraanduiding welk links en welke rechts moet. Vervolgens giet je 50 ml water in de houder en zet hem even aan om de rollers nat te maken. Daarna kun je de vloer reinigen. Let op: door het motortje en de draaiende rollers gaat de Kärcher Floor Cleaner FC 5 er wel gelijk van door als je hem aan zet en hij op de vloer staat.

Als je klaar bent leeg je de opvangbak met vies water aan de achterzijde van het apparaat. Je kunt deze daarna gewoon schoon spoelen.

Voordelen

Gebruikt weinig water, de vloer is daardoor snel droog.

De microvezelrollers kunnen gewassen worden onder de kraan, maar ook in de wasmachine.

Bij een weinig vieze vloer hoef je niet te stofzuigen voor je gaat dweilen.

Je kunt goed langs de randen dweilen.

Nadelen

Echte zuigkracht heeft hij niet, hij pakt enkel het vuil met water op. Grotere korrels, kleine takjes en dergelijke pakt hij niet.

Alleen geschikt voor harde vloeren, heb je ook een kleed in de woonkamer dan moet je daar alsnog de stofzuiger voor pakken.

Voor vloeren die in de was/olie staan niet geschikt, die worden dof.

Dweilen gaat minder snel dan met een gewone dweil. Het stofzuigen duurt ook langer omdat hij nauwelijks zuigkracht heeft. Door het te combineren bespaar je uiteindelijk minder tijd dan je hoopt.

Echt kleverige substanties krijgt hij niet los.

Hij heeft geen blokkade wanneer je dingen opzuigt die niet zouden moeten: zoals een snoertje.

Hij geeft geen melding wanneer het water op is of wanneer de opvangbak tot max gevuld is.

Hij kan niet onder een lage bank of kast.

Hij beweegt soepel, maar is best zwaar.

Het legen van het reservoir is een smerig werkje. Haren of vuil uit de borstels halen ook.

Het apparaat maakt veel lawaai, maar minder dan een stofzuiger.

