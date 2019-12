Rowenta RO3760EA Compact Power Cyclonic

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze blauw-grijze Rowenta RO3760EA zonder zak heeft een motorvermogen van 750W en een geclaimd geluidsniveau van 75dB. Er wordt een harde vloeren zuigmond en een mini turbo borstel meegeleverd. Dit model is gelijk aan de andere modellen in de Compact Power serie met een verschil in kleur en accessoires.