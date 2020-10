Steelstofzuigers: AEG FX9, Kärcher VC5 cordless en Bosch Unlimited

AEG FX9

De nieuwste steelstofzuiger van AEG is op een aantal punten vernieuwend. Hij is flexibel te gebruiken en beweegt soepel over de vloer. Hij is wel wat zwaar en prijzig.

Flexibel

Anders dan de meeste steelstofzuigers is de handgreep in hoogte te verstellen. Hierdoor kun je hem op de juiste zuighoogte instellen, maar ook inschuiven om hem compact op te bergen.

Nieuw is ook dat het motordeel met stofopvangbakje naar boven en beneden te verschuiven is. Door hem omhoog te schuiven, kun je gemakkelijker onder laag meubilair zuigen. Ook is het makkelijker om op hoogte te zuigen, omdat het zwaartepunt dan lager zit.

Als je de grote vloerzuigmond eraf haalt, kun je een flexibele slang uit de buis trekken. Door hier een klein mondstukje op te plaatsen kun je hiermee makkelijk andere oppervlaktes zuigen.

Soepel over de vloer

Het mondstuk beweegt soepel over de vloer en is zeer wendbaar. Wanneer je hem op de automatische setting instelt, past hij de zuigkracht aan de ondergrond aan. Op tapijt zuigt hij zo minder krachtig, zodat je hem goed kunt blijven bewegen en hij niet vastzuigt.

Gebruiksduur en zuigkracht

Het is op een beursvloer niet mogelijk om de zuigprestaties van een stofzuiger te beoordelen. AEG claimt beter te zuigen dan de Dyson V10, die behoorlijke zuigkracht heeft. Op de turbostand claimt AEG wel 16 minuten te zuigen op één acculading, terwijl Dyson dat slechts 8 minuten doet. Op de normale stand zuigt hij 30 minuten, op de laagste stand tot een uur.

Zwaar en prijzig

Wanneer je het apparaat optilt om bijvoorbeeld op hoogte te zuigen, merk je dat je best wat gewicht op moet tillen. Hij weegt dan ook wel 4 kilo. De steelstofzuiger komt binnenkort in de winkels en gaat daar zo’n €500 kosten. Dat is behoorlijk prijzig.

Kärcher VC5 Cordless Premium

Vorig jaar maakten we een review van de Kärcher VC5 Premium, een steelstofzuiger met snoer. Nu introduceert Kärcher de snoerloze versie. Hij zuigt op de maximale stand 15 minuten op één acculading en op de laagste stand 60. De vraag is hoeveel je over hebt voor het gemak van een snoerloze stofzuiger. De Kärcher VC5 Premium heeft een snoer van 9 meter en zuigt iets krachtiger dan de snoerloze versie. Deze is al te koop vanaf zo'n €140, terwijl de Cordless Premium variant tussen de €300 en €400 kost. De gewone VC5 cordless heeft minder accessories en zuigt iets minder krachtig en lang op één acculading. Die is verkrijgbaar vanaf zo'n €220.

Bosch Unlimited

Bosch introduceert een nieuwe steelstofzuiger met zuigbuis, die je om kunt bouwen tot kruimelzuiger. Voorheen had Bosch alleen rechtopstaande steelstofzuigers. Bijzonder aan dit model is dat de accu te verwisselen is met dezelfde 18 volt accu voor het elektrisch gereedschap van Bosch. De accu kun je zelf gemakkelijk losklikken en apart opladen op een snellader. Je kunt ook de gehele steelstofzuiger aan de muur ophangen, waarvan hij ook kan opladen. Het is positief dat de accu, toch een gevoelig onderdeel van een steelstofzuiger, zelf te vervangen is. Bosch geeft wel aan dat er slechts één jaar garantie op de accu wordt gegeven.

De gebruiksduur is op de maximale stand 15 minuten en op de gewone stand 45. Wanneer je twee accu’s hebt, dan kun je ze omwisselen en weer verder zuigen.

Vanaf het voorjaar liggen al twee Unlimited modellen in de winkels; de BBS1224NC en de BCS1TOPNC. Deze zullen rond oktober worden vervangen voor de BBS1114, BBS1U224 en BCS1ULTD. Ook deze hebben een pittige prijs van zo'n €500.

