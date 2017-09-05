Samsung PowerStick Pro en Kärcher VC5 Premium

Samsung PowerStick Pro

De nieuwe PowerStick Pro van Samsung is een snoerloze steelstofzuiger waarvan je de buis kunt verwijderen om hem als kruimelzuiger te gebruiken. Je kunt kiezen voor verschillende mondstukken. Nieuw is dat de handgreep kan kantelen, waardoor je minder ver hoeft te bukken om de steel plat onder de bank te laten zuigen. Op de normale stand zuig je 40 minuten op een acculading. Door de knop lang ingedrukt te houden, activeer je de turbostand. Hierop kun je 7 minuten zuigen op een acculading.

Verkrijgbaar vanaf voorjaar 2018 voor €400 - €600, afhankelijk van de accessoires.

Kärcher VC5 Premium

Deze steelstofzuiger heeft een snoer en is compact op te bergen door een telescopische zuigbuis. De zuigbuis van de steelstofzuiger kun je inschuiven als een gewone stofzuigersteel, waardoor je hem op de gewenste lengte kunt gebruiken. Je kunt hem ook helemaal inschuiven, waardoor hij compact is op te bergen. Als je er dan een kleine mondstukje op zet, is het apparaat bruikbaar als kruimeldief. Met een vermogen van 500 watt en een snoer van 9 meter lang, is hij vergelijkbaar met gewone stofzuigers.

Reeds verkrijgbaar vanaf voorjaar 2017 voor €200.

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