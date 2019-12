Samsung PowerStick Pro en Kärcher VC5 Premium

In de video bekijken we de Samsung PowerStick Pro en Kärcher VC5 Premium tijdens de elektronicabeurs IFA in Berlijn. We laten het verschil zien tussen een steelstofzuiger met een kruimeldief erop en een steelstofzuiger die je ombouwt tot een steelstofzuiger. Ook zie je het verschil tussen een steelstofzuiger met en zonder snoer.