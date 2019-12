Turbomondstuk alleen effectief tegen huisdierhaar

Kiezen voor een dure turboborstel

Bij sommige stofzuigers wordt een turbomondstuk bijgeleverd. Dit is een groot mondstuk met ronddraaiende borstels, specifiek voor op tapijt. Je klikt hem aan de buis, in plaats van het standaard mondstuk. Meestal kost het model mét dit extra mondstuk aanzienlijk meer dan de types zonder. Je kiest dus alleen voor een stofzuiger met een turboborstel als je specifiek dat mondstuk wilt gebruiken.

Testen met turboborstel

De afgelopen jaren hebben we ruim 40 stofzuigers met turbomondstukken getest. We testen alleen een turboborstel als speciaal mondstuk. Lees meer over verschillende mondstukken. Met deze stofzuigers zogen we stof en huisdierhaar van tapijt met zowel het standaardmondstuk als het turbomondstuk. Het beste meetresultaat wordt beoordeeld. Bekijk de resultaten in de vergelijker.

Turboborstel zuigt slechter stof van tapijt

Geen van de geteste turboborstels zuigt aanzienlijk beter stof van tapijt dan het standaard mondstuk. Het turbomondstuk is in de meeste gevallen zelfs behoorlijk veel slechter. Hiervoor hoef je dus zeker niet te kiezen voor een turboborstel. Gemiddeld gaat tapijt zuigen het standaard mondstuk in de tapijt-stand prima af.

Turboborstel zuigt beter huisdierharen

Bij het zuigen van huisdierharen van tapijt zien we omgekeerde resultaten. Hierbij werkt de turboborstel meestal wel flink beter dan het standaard mondstuk. Waarschijnlijk pakken de borstelharen de diep ingerolde haren goed uit het tapijt, waarmee het effectiever is dan zuigkracht alleen. Kortom; alleen wanneer je harige huisdieren én tapijt hebt, is een turbomondstuk het overwegen waard.

