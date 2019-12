Nieuws|Steeds vaker komen we mondstukken tegen die specifiek zijn voor een bepaald type ondergrond. Volgens fabrikanten zorgen ze voor optimale prestaties. Maar is het echt een goede ontwikkeling? Wij hebben onze twijfels.

Eén optimaal mondstuk

In onze tests gebruiken we het ‘standaard mondstuk’, waar vaak zo’n switch op zit die je kunt omzetten voor harde vloeren of tapijt. Zouden we nu van alle stofzuigers ook de speciale mondstukken moeten testen?

Volgens ons heb je er als consument vooral wat aan als er één optimaal standaard mondstuk bij je stofzuiger wordt geleverd. Een mondstuk waarmee zowel de harde vloer als het tapijt goed schoon wordt gezogen. Zo hoef je niet te wisselen van mondstuk. Het is überhaupt de vraag of mondstukken wel worden verwisseld.

Steeds meer speciale mondstukken

Onlangs publiceerden we onder andere resultaten van de Miele Blizzard serie, de eerste zakloze serie van Miele, en de Philips Performer Ultimate serie. Daarbij koop je niet gewoon één mondstuk.

Miele levert naast het standaard mondstuk zowel een parketborstel als een hardevloerenborstel met zachte haartjes. Bij Philips benoemden we uiteindelijk één mondstuk als standaard mondstuk, hoewel het met rubbers erg op een hardevloerenmondstuk lijkt. Je kunt er ook nog aparte rubberen strips op bevestigen. Daarnaast zit er ook nog een speciaal CarpetClean mondstuk bij, inclusief waarschuwing het alleen op tapijt te gebruiken. Volgens Philips zijn de speciale mondstukken geoptimaliseerd voor het soort ondergrond en komt dit de consument ten goede.

Tegenvallende resultaten

Helaas blijkt dat de mondstukken van Miele en Philips die we als ‘standaard mondstuk’ aanmerkten op één van de ondergronden tegen te vallen. Het standaard mondstuk van de Miele Blizzard zuigt uitstekend stof van tapijt, maar de resultaten voor harde vloeren zijn opvallend slecht. Bij het standaard mondstuk van Philips zien we het tegenovergestelde: het zuigt stof van tapijt opvallend slecht. Hoewel het stof van de harde vloeren of uit kieren ook niet heel goed wordt opgezogen.

Invloed van het energielabel

Op het label staan de prestatieklassen op harde vloeren en tapijt vermeld. Hoe beter de ondergrond wordt schoon gezogen, hoe beter het label eruit ziet. In combinatie met een sterk afgenomen motorvermogen zijn mondstukken hierdoor steeds belangrijker geworden. Helaas hoeft voor het label niet hetzelfde mondstuk te worden gebruikt, waardoor het loont om speciale mondstukken te ontwikkelen.

