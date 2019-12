Getest: Apple iPad Pro (2018)

Nieuws|De iPad Pro (2018) is in meerdere opzichten grensverleggend, maar met een prijs van €900 is hij niet voor iedereen. Wij hebben de 11- en de 12.9-inch versie getest.

Tot nu toe elk jaar brengt Apple een nieuwe versie uit van de luxe iPad Pro-serie. De iPad Pro 11 en 12.9 (2018) zijn updates van de iPad Pro 10.5 en 12.9 (2017).

Nieuw ontwerp: kleinere randen en groter scherm

De iPad Pro (2018) is visueel behoorlijk vernieuwd. Apple heeft voor een ontwerp gekozen dat meer lijkt op een brede iPhone X(S) dan op de vorige iPad Pro. De schermranden zijn een stuk kleiner waardoor er relatief meer ruimte is voor het scherm, dat dan ook iets groter is geworden.

Ook het verdwijnen van de thuisknop met Touch ID - voor het ontgrendelen van de tablet - is een flinke verandering. Net als bij de iPhone heeft de tablet Face ID gezichtsontgrendeling. Als je altijd de thuisknop hebt gebruikt, is dat wel even wennen, maar het ontgrendelen met je gezicht werkte bij ons in ieder geval erg snel en zonder problemen.

Geen koptelefoonaansluiting

Een andere verandering is het inruilen van Apple's eigen Lightning poort voor een USB C-aansluiting. Dat is goed nieuws omdat USB C steeds meer de standaard wordt en je dus uiteindelijk minder adapters en speciale dongles nodig hebt. Het nadeel voor nu is dat al je bestaande Lightning-accessoires onbruikbaar zijn zonder dongle. Hetzelfde geldt voor koptelefoons met een 3,5mm aansluiting, aangezien Apple die aansluiting helaas ook heeft weggehaald.

Nieuwe Apple Pencil

Apple heeft naast de nieuwe iPad Pro ook een update van de Apple Pencil aanraakpen aangekondigd. De nieuwe versie is alleen te gebruiken in combinatie met de nieuwe iPad Pro (2018) en is op 2 aspecten het meest gewijzigd: de Pencil 2 heeft vlakke kanten waardoor je meer grip hebt en is draadloos op te laden en op te bergen aan de zijkant van de iPad.

De Pencil 2 is momenteel bij verschillende webwinkels te pre-orderen voor meer dan €130, terwijl de Pencil 1 te koop is voor €100.

Getest

Ons lab heeft beide versies van de iPad Pro (2018) uitgebreid getest. Zowel de 11-inch versie als zijn grotere 12.9-inch broer komen zeer goed uit de test. Opvallend is de uitzonderlijk hoge score voor het scherm. Zo is de maximum helderheid het hoogste van alle tablets in de test. Dat zorgt er mede voor dat de kleuren er van af spatten.

Ook wat de werksnelheid betreft staat de nieuwe iPad Pro op eenzame hoogte. Dankzij de A12X-processor is hij extreem snel in het laden van apps, websites, waardoor je bijvoorbeeld ook soepel kunt multitasken.

Bekijk de testresultaten van de Apple iPad Pro 11 (2018) en de Apple iPad Pro 12.9 (2018) + 4G. De 12.9-inch versies met alleen wifi voegen we binnenkort aan de vergelijker toe.

Prijzige toptablet

Apple heeft alles uit de kast gehaald om de beste iPad tot nu toe te produceren, maar voor de uitstekende kwaliteit van de iPad Pro (2018) betaal je wel de hoofdprijs. De goedkoopste 11-inch versie met 64GB opslag kost €900 en de 12.9-inch versie begint zelfs pas bij €1100.

Daarmee zijn ze niet voor iedereen. Wie geen boodschap heeft aan al die superlatieven en liever een iPad heeft die wat minder kost, is de reguliere iPad (2018) waarschijnlijk een betere keuze.

Bekijk ook onze keuzehulp om de juiste tablet te vinden.