iOS-opdate lost probleem met iBooks op

Na een eerdere iOS-update meldden veel iPad-gebruikers problemen met de iBooks-app. Door een wijziging was bij veel digitale boeken de inhoud verdwenen. Er zijn verschillende oplossingen voor het probleem, de beste is een update naar iOS 11.

Ook bij de Consumentenbond kwamen meldingen binnen over het probleem, via Klachtenkompas.nl en onze Service & Advies-afdeling. De oorzaak lijkt te liggen bij het beveiligingssysteem van iBooks.

Veel e-books zijn beveiligd met een DRM-beveiligingssysteem om kopiëren tegen te gaan. Dat geldt ook voor de boeken in iBooks, maar door een update binnen iOS werkte de DRM in veel gevallen niet meer. Hierdoor werden de getroffen e-books ineens onleesbaar. Het probleem zit hoofdzakelijk bij e-books die via bol.com en Kobo zijn aangekocht.

Oplossingen

Via internet kwamen we verschillende oplossingen tegen. Bij de een was een herstart van de iPad voldoende om de e-books weer terug te krijgen, een ander moest eerst alle laatst aangekochte e-books verwijderen. Ook het installeren van de app Adobe Digital Editions bleek voor sommigen het probleem te verhelpen. Voor sommigen werkte echter geen van deze oplossingen.

Update naar iOS 11

Een update doet vaak wonderen, zo ook in dit geval. Sinds een week is de update naar het besturingssysteem iOS 11 beschikbaar en de eerste geluiden zijn positief: updaters geven aan dat de boeken in iBooks weer volledig terug zijn. Heb je de update nog niet, dan is dit een mooie gelegenheid om hem te installeren.

Helaas zijn er wel weer andere problemen met iOS 11, maar we verwachten dat alle kinderziektes na een paar weken wel weg zijn. Heb je een iPad 4, dan kun je helaas niet updaten naar iOS 11 om zo het probleem op te lossen. In dat geval kun je het beste een andere app gebruiken voor je e-books, of de vraag neerleggen bij de klantenservice van Apple, bol.com of Kobo zelf.

Kamp je zelf met dit probleem, of heb je het juist opgelost?

