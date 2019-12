iPad en Samsung toetsenborden

Eerste indruk|Met de opkomst van mobiele tekstverwerkers zoals Microsoft Office kun je je tablet nu ook gebruiken voor serieuze typeklussen. Er is één nadeel: met het aanraakscherm alleen gaat het allemaal niet zo snel. We bekijken daarom drie tablettoetsenborden: de Logitech Ultrathin en de Belkin QODE Thin Type voor de iPad Air en de Kensington Keyfolio Pro voor de Samsung Galaxy Tab3. Kun je er een beetje comfortabel op tikken?

Belkin QODE Thin Type Keyboard Case

De QODE Thin Type keyboard van Belkin (verkrijgbaar in zilver en zwart, €100) is een stijlvol toetsenbord dat je ook kunt gebruiken als hoes voor je iPad Air: Je kunt hem opbergen als een soort kleine laptop. Rubberen voetjes beschermen zowel het scherm van je iPad als de achterkant van het toetsenbord. Dun is hij zeker, maar door zijn aluminium frame is hij wel aan de zware kant: zo weegt hij meer dan een iPad mini. Zijn grote accu steekt wat uit aan de achterkant, maar daar krijg je volgens Belkin wel een lange accuduur van 6 maanden (in standby) voor terug. Bijkomend voordeel van die uitpuilende accu is dat het toetsenbord enigszins schuin afloopt, net als bij veel laptoptoetsenborden. Dat komt het typecomfort ten goede.

Eenvoudig

Je klikt de iPad er makkelijk in en je hoeft maar één keer handmatig via de pair-knop verbinding te maken met je iPad. Die koppeling gaat daarna automatisch. Ook het gebruik is simpel: je hoeft nauwelijks te wennen aan de toetsindeling en de aanslag van de toetsen is prettig. De spatiebalk, shift en entertoets zijn groot genoeg en doordat er relatief veel ruimte zit tussen de toetsen, maak je bovendien niet snel een fout. Alleen de vreemde plaatsing van de apostrof naast de spatiebalk leidt in het begin nog wel eens tot typefouten. Ook is het jammer dat een knop om van invoertaal te wisselen, ontbreekt.

Handige functietoetsen

De bovenste toetsenrij van de Thin Type is ingesteld op de specifieke bediening van de iPad: zo zijn er toetsen om het volume te regelen, je muziek af te spelen, door je openstaande apps te bladeren en de iTunes Radio te bedienen. Dat laatste had Belkin misschien beter kunnen vervangen voor iets wat een grotere groep mensen gebruikt, zoals het regelen van de helderheid, maar mogelijk laat Apple's iOS dit niet toe. Verder zit onderaan een knop om de spraakassistent Siri in te schakelen.

Conclusie

De Belkin QODE Thin Type blinkt uit in gebruiksgemak en typecomfort. De grote accu wordt vooral gebruikt om in standby heel langzaam leeg te lopen, maar deze benadering zorgt ervoor dat je over aan/uit zetten of koppelen niet hoeft na te denken. Je kunt meteen aan de slag. Het is het ideale toetsenbord om tussendoor een lange e-mail mee te tikken, tenminste als zijn forse gewicht geen bezwaar voor je is. Het typen gaat bovendien prima.

Pluspunten

Stijlvolle case;

Fijne toetsaanslagen;

De toetsen zijn over het algemeen logisch ingedeeld;

Prima functietoetsen.

Minpunten

Zwaar;

Vreemde plaatsing apostrof;

Je kunt niet makkelijk van invoertaar wisselen;

Niet alle functietoetsen zijn voor iedereen even relevant.

Logitech Ultrathin (versie 2014)

Dit toetsenbord van Logitech past mooi bij het ontwerp van je iPad Air. De aluminium buitenkant is uitgevoerd in vrijwel dezelfde zilveren of donkergrijze kleuren als de iPad en ook qua vormgeving sluit hij goed aan. De plastic bovenkant doet wel iets af aan de luxe uitstraling van het toetsenbord. Net als de Belkin QODE Thin Type kun je de Ultrathin Keyboard Cover van Logitech ook gebruiken als opberghoes voor je iPad. Hij beschermt dan alleen het scherm. Het magnetische scharnier is wel een beetje stroef en houdt de iPad ook niet erg stevig op zijn plaats.

Upgrade

De Ultrathin Keyboard Cover was al enige tijd te koop, maar Logitech heeft hem onlangs vernieuwd. De opvolger is dunner, lichter en heeft onder andere een verstelbare kijkhoek. Vooral dat laatste is een welkome toevoeging: door de iPad naar achter te kantelen hoef je niet voorovergebogen te zitten. Dat werkt een stuk fijner dan met zijn voorganger.

Automatisch verbinden

Je kunt de Ultrathin automatisch via bluetooth koppelen met je iPad. Het aansluiten gaat net zo makkelijk als met de Belkin QODE Thin Type: je verbindt hem één keer handmatig met de iPad en daarna gaat die koppeling automatisch, zodra je de iPad in het toetsenbord zet. Vergeet alleen niet dat het toetsenbord ook een aan/uit knop heeft.

Grote toetsen, (te) weinig weerstand

Ondanks zijn compacte formaat zijn de toetsen van de Ultrathin relatief groot en staan ze ver genoeg uit elkaar. Ze zijn alleen niet erg diep en hebben een hele lichte aanslag, dat typt toch net iets minder fijn dan met het toetsenbord van Belkin. Qua indeling zit het wel goed met de Ultrathin: alle toetsen zitten op een plek waar ook de blindtyper ze kan vinden. Minder handig voor wie blind typt zijn de twee rubberen uitsteeksels aan de uiteinden van het toetsenbord. Vooral de linker verwar je al snel met de fn-toets.

De functietoetsen om iOS te bedienen bieden grotendeels hetzelfde als de Belkin en zijn prima: alleen iTunes Radio ontbreekt maar daar krijg je een zoekfunctie en een knop om van invoertaal te wisselen voor terug, een goede ruil wat ons betreft.

Prijs

De Ultrathin kost €100 en is te krijgen in dezelfde twee kleuren als de iPad zelf. Je kunt hem ook kopen voor de iPad mini, de mini retina en voor de vierde generatie iPad. Daarnaast is er een versie voor de Samsung Galaxy Tab3 10.1.

Conclusie

Het toetsenbord van Logitech past goed bij het ontwerp van de iPad Air. De verstelbare kijkhoek is een erg handige functionaliteit en de toetsindeling en het typegemak zijn over het algemeen prima. Als we echter puur naar typecomfort kijken, dan prefereren we toch het schuin aflopende toetsenbord en de diepere toetsen van Belkin.

Pluspunten

Ontwerp sluit mooi aan bij de iPad;

Prima toetsindeling;

Verstelbare kijkhoek;

Handige functietoetsen.

Minpunten

De toetsen zijn niet erg diep;

Rubberen 'nep' toetsen;

Scharnier voelt zwak aan.

Kensington Keyfolio Pro

De Keyfolio Pro van Kensington is een toetsenbord-beschermhoescombinatie voor de Samsung Galaxy Tab3 10.1 (€70-€90). Hij beschermt de tablet rondom en heeft aan de buitenkant een fraaie leren afwerking. Het maakt hem wel erg zwaar: de Keyfolio weegt meer dan de Galaxy Tab zelf en bij elkaar wegen ze met 1,1 kilogram ongeveer evenveel als een kleine laptop. Hij past ook prima om de onlangs geïntroduceerde Galaxy Tab4 10.1, aangezien deze tablet vrijwel hetzelfde formaat heeft.

Als je het toetsenbord voor het eerst aansluit dan word je gevraagd om een 6-cijferige code over te tikken. Bij elk volgend gebruik is de verbinding automatisch als je het toetsenbord aanzet.

Functioneel ontwerp

Het toetsenbord en de binnenkant van de hoes zien er niet zo gelikt uit als de twee iPad-toetsenborden, maar met de functionaliteit zit het wel goed. De tablet zit goed vast in de hoes en is er toch makkelijk weer uit te halen. Ook kun je de tablet in verschillende standen zetten en daarmee zelf de ideale kijkhoek bepalen. Erg stabiel staat de tablet er alleen niet in. De bevestiging werkt met een magneet, maar de hoes glijdt toch makkelijk weg. Het toetsenbord is ook magnetisch bevestigd en kun je los gebruiken, zolang je binnen het signaalbereik van de bluetooth verbinding blijft. Verder zitten er 4 statuslampjes op het toetsenbord: voor de accu, de capslock toets, de aan/uit knop en de verbinding met de tablet.

Comfortabel typen

De toetsen bieden voldoende weerstand en hebben een ideale diepte, waardoor je met dit toetsenbord behoorlijk snel en precies kunt tikken. Ook de indeling is prima en bijna identiek aan een laptoptoetsenbord. Een nadeel is dat het toetsenbord wat mee veert als je in het midden een toets aanslaat.

Met de functietoetsen bedien je het volume, je muziek, de invoertaal, de spraakhulp en kun je onder andere bladeren door je apps. Een prima toevoeging ware het niet dat de aanslag van deze toetsen wel wat stroever is dan bij de overige toetsen.

Conclusie

De Kensington Keyfolio Pro is een bijzonder functionele case: hij biedt voldoende bescherming, heeft een verstelbare kijkhoek en een los te gebruiken toetsenbord. Daarnaast zijn het typegemak en -comfort prima. Erg stevig staat je tablet er alleen niet in en houd er ook rekening mee dat je een hoop extra gewicht meedraagt.

Pluspunten

Prima typecomfort;

Je tablet is volledig beschermd;

Functionele case;

Handige functietoetsen.

Minpunten