Eerste indruk|Mybee is een app met websites, spelletjes, andere apps en filmpjes voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. De app is ontwikkeld op initiatief van KPN en helpt je ervoor te zorgen dat je kinderen alleen content te zien krijgen die past bij hun leeftijd. Ze kunnen niet zomaar van alles bekijken of downloaden zonder dat je daar als ouder toestemming voor geeft.

Mybee is gestopt sinds 15 december 2017.

Mybee kinderapp: review

Conclusie

Met Mybee krijg je als ouder de controle terug over de tablet: je stelt eenvoudig schermtijd in, je weigert of accepteert het downloaden van apps en je maakt een profiel van je kind aan waarmee het alleen content te zien krijgt die geschikt is voor de leeftijd. Rare spelletjes en websites op de tablet zijn met Mybee verleden tijd, evenals de discussie wanneer de tablet uitmoet.

Wat is myBee?

Mybee is een app ontwikkeld door KPN. Er zijn 4 omgevingen: filmpjes, spelletjes, www (webbrowser) en apps. In de apps-omgeving zie je een selectie van kinderapps die buiten Mybee worden aangeboden.

Om met Mybee te kunnen beginnen maak je eerst een account aan voor jezelf. De app hoeft niet veel van je te weten, alleen een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. En je kiest een pincode, die ervoor zorgt dat alleen jij instellingen kunt wijzigen.

Verschil per leeftijd

Daarna maak je accounts aan voor je kinderen. Je voert naam, geslacht en leeftijd in en je kiest een afbeelding. De app toont in de kinderaccounts de spelletjes, filmpjes en websites die geschikt zijn voor de leeftijd die je hebt opgegeven. Een 4-jarige krijgt dus andere content aangeboden dan een 7-jarige. Als ouder kun je zelf per kind de veiligheidsinstellingen wijzigen zodat je zelf bepaalt wat je kind wel en niet mag doen binnen Mybee.

Veiligheidsniveau: jij bepaalt

Het veiligheidsniveau dat je per kinderaccount instelt, varieert van ‘vrij’ naar ‘streng’. Vrij betekent dat ze alles kunnen zoeken en toegang hebben tot de websites- en appsomgevingen binnen MyBee. Maar nog steeds ben jij degene die bepaalt of wat ze gevonden hebben wel oké is: je geeft toestemming of je weigert.

Het niveau 'streng' betekent dat je kind niet kan zoeken. En de spelletjes- en appsomgeving zijn niet zichtbaar. Alleen filmpjes kijken is mogelijk.

Verder kun je:

Een tijdslot instellen, zo bepaal je op welke tijden Mybee gebruikt mag worden.

Zelf websites toevoegen en blokkeren.

Laatst beken items raadplegen, zo krijg je inzicht in wat je kind zoal doet binnen Mybee.

Door de instellingen van je tablet aan te passen, kun je ook zorgen de je kind niet uit Mybee kan. De home- en back-knop op je tablet zijn dan vergrendeld, zodat ze geen andere apps kunnen starten of internet op kunnen.



Zelf zoeken

Je kunt het veiligheidsniveau zo instellen dat de kinderen zelf kunnen zoeken naar websites of apps. Ze krijgen dan een 'vraag ouder' knop te zien als ze iets willen bekijken of downloaden. Als ze daarop klikken, krijg jij als ouder een mail. Je kunt previewen wat ze willen hebben voordat je toestemming geeft.

Het installeren van apps gebeurt niet binnen Mybee. Je verlaat MyBee om de aangevraagde apps op de normale manier te installeren. Ook het openen en gebruiken van deze app gebeurt buiten Mybee om.

Het veiligheidsniveau waarbij de kinderen zelf kunnen zoeken, is vooral geschikt voor iets oudere kinderen. Die kun je ook een wachtwoord geven. Zo zien de jongere broertjes en zusjes niet alsnog de content die niet geschikt is voor hun leeftijd.

Wat komt er wel en niet in?

De redactie van Mybee vult de app met content. Zij baseert zich bij de beoordeling van de content op de criteria zoals die zijn opgesteld door de jury van de Gouden @penstaart en op de classificaties van Kijkwijzer en PEGI.

Daarnaast bekijkt de redactie wat ouders goed- en afkeuren. Goede content wordt toegevoegd aan de zogenoemde whitelist van geschikte content binnen een leeftijdsgroep. Die whitelist kun je ook zelf uitbreiden: zoek naar websites en apps in het account van je kind en accepteer de content.

Doe ook je voordeel met onze lijst van handige en nuttige apps.

Privacy

Maak je een Mybee-account aan, dan geef je je e-mailadres op en kies je een wachtwoord. Dat is nodig om de app te kunnen gebruiken. Met je toestemming wordt het e-mailadres gebruikt om je info te sturen over nieuwtjes en aanbiedingen van Mybee.

De informatie in het profiel van je kind, geslacht en geboortedatum, wordt gebruikt voor het tonen van geschikte content. Als kinderen kunnen zoeken naar websites of spelletjes, wordt informatie daarover opgeslagen. Daarmee heb je inzicht in het zoekgdrag van je kind.

De app maakt ook gebruik van cookies. Functionele, die ervoor zorgen dat de app goed werkt. En 'analytic' cookies, die informatie opslaan over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s. Die informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van Mybee.

