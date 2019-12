Kindgebonden budget neemt waarschijnlijk toe

Nieuws|Het kindgebonden budget gaat flink omhoog in 2019. Er gaat 500 miljoen per jaar extra naartoe.

Meer ouders krijgen recht op kindgebonden budget

Het meest concrete wat de overheid tot nu toe prijsgaf is dat ouders vanaf 2019 kindgebonden budget krijgen bij een gezamenlijk inkomen tot ongeveer €75.000, terwijl de inkomensgrens nu nog bij ongeveer €58.500 ligt.

Dit is een verwarrende aankondiging. Er geldt nu namelijk helemaal niet één inkomensgrens. Alleenstaande ouders en grote gezinnen met pubers komen in 2018 namelijk ook al vaak in aanmerking voor deze toeslag bij een inkomen van €75.000 of zelfs €100.000. De bedoelde grens geldt momenteel wel ongeveer voor een gemiddeld gezin (2 ouders met 2 kinderen).

Extra steun middeninkomens

Wie het meest gaan profiteren van deze wijziging is nog niet duidelijk. De titel van een nieuwsbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voorgenomen wijziging van het kindgebonden budget per 2019 geeft wel een indruk: 'middeninkomens krijgen een extra steun in de rug'. Ook liet het ministerie weten dat de meeste gezinnen die op dit moment al recht hebben op het kindgebonden budget erop vooruit gaan.

Honderden euro’s

Gezien de jaarlijks begrote 500 miljoen euro en de ongeveer 750.000 ouders die de toeslag nu jaarlijks ontvangen, kan de nieuwe doelgroep mogelijk gemiddeld een vooruitgang van enkele honderden euro’s tegemoetzien.

We hadden gehoopt dat het betreffende wetsvoorstel met Prinsjesdag zou worden ingediend bij de Tweede Kamer, maar dat is niet gebeurd. Het is wel toegezonden aan de Raad van State voor advies.

Bron: Rijksoverheid

