Kinderopvangtoeslag stijgt in 2019 fors

Een voorbeeld: heb je 1 kind of meerdere kinderen die 3 volle dagen per week naar het kinderdagverblijf gaan, dan krijg je volgend jaar ruim €1000 extra toeslag per kind. Tenminste als je (samen met een eventuele partner) minder dan €114.000 verdient.

Meestal gaat het om een verhoging van ongeveer €100 per kind per maand. Heb je (met zijn tweeën) een inkomen van €90.000 tot €105.000, dan ga je er het meest op vooruit. De toeslag voor het kind met de meeste uren in de opvang, stijgt dan met ruim €2000.

Hoeveel ga ik erop vooruit?

In de tabel hieronder zie je hoeveel de kinderopvangtoeslag in 2019 toeneemt ten opzichte van 2018. We zijn uitgegaan van 1 kind op de crèche, 3 dagen per week voor 11 uur per dag.

Inkomen* Toeslag 2019 Toename toeslag t.o.v. 2018 €20.000 €13.212 €1.195 €40.000 €11.946 €1.284 €60.000 €10.569 €1.326 €80.000 €8.684 €1.857 €100.000 €6.537 €2.088 €120.000 €4.913 €694 €140.000 €4.542 €323 €160.000 €4.542 €323

*Het gaat hier om het inkomen van beide fiscale partners samen.

Prijsverhogingen

In hoeverre je dat geld ook echt extra overhoudt volgend jaar, is nog afwachten. Er worden vanaf 1 januari 2019 extra eisen gesteld aan de opvang in kinderdagverblijven en daarom is het te verwachten dat kinderdagverblijven hun prijzen ook zullen verhogen. Als we te maken krijgen met de prijsstijging van €0,57 per uur, waar de regering rekening mee houdt, gaan ouders met een inkomen tot €110.000 er onder aan de streep nog steeds allemaal een paar honderd euro tot ruim €1000 op vooruit. Ook dan profiteren de inkomens rond €100.000 het meest. Als je meer verdient dan €115.000, dan ga je er als die prijsstijging wordt doorgevoerd juist op achteruit.

Opvang bij een gastouder

De toeslag voor opvang bij gastouders gaat in 2019 ook flink omhoog. Bij een gezamenlijk inkomen van €20.000 tot €60.000 gaat het om €500 tot €800 extra kinderopvangtoeslag bij 3 volle dagen opvang. Bij een gezamenlijk inkomen van €80.000 tot €110.000 stijgt de toeslag bij een gastouder voor 3 volle dagen in 2019 met €1000 tot €1500. Heb je meerdere kinderen bij een gastouder, dan krijg je ongeveer €500 meer toeslag in 2019 dan in 2018 per extra kind (weer gebaseerd op 3 volle dagen opvang). Hier worden door de overheid verder geen bijzondere prijsverhogingen verwacht.

Buitenschoolse opvang

De toeslag voor buitenschoolse opvang (bso) wordt ook hoger voor alle ouders met een gezamenlijk inkomen tot ruim €120.000. Ook hier gaan mensen met een inkomen van €80.000 tot €105.000 er het meest op vooruit: bij 1 kind dat 12 uur per week naar de bso gaat, met €400 tot €550 per jaar. Bij een inkomen rond de €40.000 is dat €115 en bij een inkomen van €60.000 is dat €166. De toeslag voor een tweede en derde kind op de bso blijft ongeveer gelijk.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de bso het uurtarief (met ongeveer €0,34 per uur) gaat verlagen, omdat er voortaan nog maar 1 pedagogisch medewerker per 12 kinderen vereist is (is in 2018 nog 1 op 10). Maar ook als die prijsdaling er helemaal niet komt, ga je er door de hogere toeslag nog wel iets op vooruit.

