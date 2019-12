Eerste indruk|Ook dit jaar hebben we de ontwikkelingen op de CES, een grote consumentenelektronicabeurs in Las Vegas, op de voet gevolgd. Welke trends hebben wij voorbij zien komen?

CES 2015: televisie-trends

Op de CES zijn er weer allerlei nieuwe technologieën gepresenteerd. Op deze grote consumentenelektronicabeurs grijpen fabrikanten de kans om al hun nieuwste ontwikkelingen te laten zien. We bespreken hier drie van de grootste televisie-trends.

Nog meer kleur en contrast

Televisies hebben steeds meer functies en mogelijkheden, zoals Ultra HD en Smart TV . Maar gelukkig blijven de fabrikanten ook sleutelen aan de kwaliteit van het beeld zelf. En daar gaat het toch om bij een tv.

Quantum dots

Na Sony in 2013 tonen nu ook andere fabrikanten als Samsung en LG nieuwe modellen die zijn uitgerust met ‘quantum dots’ in het lcd-scherm. Met deze techniek moet het mogelijk zijn om nog diepere en levendigere kleuren te tonen. De quantum dots werken namelijk als een scherper kleurenfilter in elke pixel van het lcd-scherm, waardoor de tv meer verzadigde kleuren kan laten zien.

Televisies kunnen maar een deel van de kleuren produceren die we kunnen waarnemen. Dat zijn de kleuren die binnen de driehoek in de figuur vallen. Met quantum dot technologie zouden ook zichtbare kleuren buiten deze driehoek mogelijk zijn.

HDR

Een andere beeldverbeteraar die heet ‘high dynamic range’ oftewel HDR en daarbij draait het om het verschil tussen het lichtste en het donkerste deel van het scherm. Het contrast dus eigenlijk. Fabrikanten zoeken manieren om dit verschil nog groter te maken. Een manier is om de backlight van een lcd-tv in meer segmenten te delen. De led-lampjes van deze backlight branden dan harder waar meer licht nodig is en minder hard waar het donkerder moet zijn. Maar er worden ook software technieken gebruikt om het verschil zo groot mogelijk te krijgen. Met als resultaat een nog levendiger en scherper beeld.

Smart TV’s met nieuwe besturingssystemen

Na de smartphone, begint ook de smart tv steeds meer ingeburgerd te raken. De grootste tv-fabrikanten – Sony, Samsung, LG en Panasonic- tonen op de CES nieuwe of vernieuwde besturingssystemen. Zo wordt het nog makkelijker om te schakelen tussen zenders en streaming video apps zoals Netflix en YouTube. Ook zien we steeds vaker online gaming mogelijkheden.

Sony Android TV

Sony’s nieuwe lijn ultra hd tv’s heeft Android TV. Google’s bekende besturingssysteem is aangepast aan het grote scherm van je tv. Net als op je telefoon kun je apps installeren, al is er op dit moment nog maar een klein deel op maat voor tv. Android TV is te bedienen met je stem en de tv is Google Cast Ready: je kunt online video afspelen via een smartphone op je tv (zoals met een Google Chromecast).

Android TV voor Sony lijkt een stap vooruit ten opzichte van hun huidige, nogal trage smart menu.

Ook Philips maakt gebruik van Android TV voor haar smart tv’s. Lees ook onze eerdere ervaringen van Philips tv’s met Android.

Samsung Tizen

Samsung kiest voor het ‘eigen’ besturingssysteem Tizen dat al draait op de smartwatch Gear S en de systeemcamera NX300M . Net als Android, is Tizen open source: iedereen kan er dus apps voor maken. Of dat ook gebeurt hangt af van het succes van het platform. Het helpt dat Tizen op alle nieuwe tv’s uitkomt en niet alleen op high-end toestellen.

LG WebOS 2

WebOS van LG is vorig jaar geintroduceerd en nu toe aan een tweede versie. En dat terwijl we al tevreden waren met het frisse uiterlijk en de makkelijke bediening van de eerste versie. Het ontwerp is nog wat gebruiksvriendelijker en volgens LG laadt het systeem 60% sneller.



Panasonic Firefox OS

Panasonic heeft Firefox op hun nieuwste tv’s; dat webbrowsen een grote rol speelt is dus niet verwonderlijk. Je kunt zelfs gesproken zoekopdrachten geven. Erg handig lijken de snelkoppelingen (‘pins’) naar je favoriete apps en zenders. Daarnaast kun je bestanden van een smartphone afspelen op tv. Ook Firefox is open source.

Consumentenbond test smart tv’s

In onze televisie test beoordelen we ook het smart menu. Hou onze productvergelijker in de gaten voor testoordelen van de hier besproken besturingssystemen. In 2014 keken we ook kritisch naar de privacyvoorwaarden van enkele tv’s. Veel smart tv’s vormen een regelrecht risico voor je privacy, zo bleek uit het onderzoek.

UHD

Op de CES is het duidelijk, UHD is de nieuwe standaard aan het worden. UHD staat voor Ultra High Definition, ook wel 4K genoemd. Een UHD televisie heeft maar liefst 4 keer zoveel pixels als een full HD tv. Dat levert prachtige scherpe beelden op. Tenminste, als het ook daadwerkelijk om echte UHD beelden gaat. Er is namelijk één probleem: er is tot op heden nog maar weinig UHD content beschikbaar.

Televisiezenders zenden bijvoorbeeld hooguit in HD uit. De UHD tv’s schalen nu het HD-beeld op, maar het blijft gewoon HD kwaliteit. Netflix biedt daarentegen wél een paar series aan in UHD, zoals House of Cards en Breaking Bad. Waarschijnlijk breiden ze dit aanbod in de toekomst uit. Helaas zijn niet alle UHD tv’s uitgerust met de HEVC-codec, die nodig is voor het weergeven van het gecomprimeerde Netflix UHD beeldmateriaal. Ook op YouTube wordt sommige content in deze hoge resolutie aangeboden.

UHD blu-rayspeler

Maar er lijkt langzaam verandering in te komen. Panasonic toont op de CES de eerste UHD blu-rayspeler. Een belangrijke stap richting meer UHD content, maar het zal nog een tijd duren. Naast het feit dat dit nog maar een prototype is, heb je namelijk ook UHD blu-raydiscs nodig en die worden pas eind dit jaar verwacht.

Panasonic maakt ook deel uit van de UHD Alliance, een samenwerkingsverband om de ontwikkeling en adoptie van UHD te stimuleren. Naast Panasonic, doen onder andere ook Samsung, Netflix en Disney mee.

Bekijk alle UHD televisies die we tot nu toe getest hebben in onze vergelijker.