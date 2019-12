LG 55 inch-tv met Ultra hd en webOS

Review: LG 55UB950V

Ultra-hd is het ‘toverwoord’ van 2014 in televisieland en fabrikanten brengen flink wat nieuwe Ultra-televisies op de markt. Zo ook de LG 55UB950V: een van de top-tv’s van LG met zo’n Ultra-hd-beeldscherm van 3840 bij 2160 pixels.

Met Ultra-hd of 4K kun je films bekijken met een 4 keer hogere resolutie dan full-hd. Dat betekent dat het beeld in theorie een stuk scherper en helderder is. In de praktijk zie je die extra scherpte eigenlijk alleen met origineel 4K-beeldmateriaal. En dat is nog erg weinig te vinden, al wordt er door sommige internet videodiensten zoals YouTube en Netflix wel geëxperimenteerd met het streamen van 4K-video. Maar het zal nog wel jaren duren voordat 4K gemeengoed zal zijn.

Upscaling

Wanneer je gewoon hd-beeld kijkt, moet de 55UB950V dit beeld altijd ‘upscalen’ naar de ultra-hd-resolutie. Het scherm heeft immers 3840 x 2160 pixels en die moeten wel allemaal aangestuurd worden, ongeacht de grootte van het bronmateriaal. Maar dat betekent niet dat je dan ook daadwerkelijk ultra-hd kijkt. Het blijft gewoon een hd-plaatje, alleen gebruikt de tv nu meer pixels om dit plaatje te tonen dan op een full-hd tv. Alleen met origineel ultra-hd of 4K beeldmateriaal kun je echt plezier hebben van de hogere resolutie.

De 55UB950V heeft ook een Ultra Resolution-functie in het menu van de beeldinstellingen. Wat deze functie precies doet is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt er op dat de tv dan gaat rekenen aan het hd-beeld zelf en er wat meer detail aan meegeeft zodat het scherper en meer gedetailleerd oogt. In de praktijk valt het effect hiervan mee: een full-hd-plaatje wordt echt niet opeens een ultra-hd-plaatje. Plus dat er mogelijk ook wat beeldfouten in kunnen sluipen omdat de tv nooit 100% perfect extra details kan uitrekenen. Verwacht dan ook geen wonderen van deze vorm van upscaling naar ultra-hd.

WebOS

Daarnaast beschikt de 55UB950V over WebOS. Dit is LG’s nieuwste versie van haar Smart TV-besturingssysteem. Het vormt het hart van de interactie met deze tv.

WebOS ziet er modern uit, en werkt prettig en intuïtief. Zeker in combinatie met de meegeleverde Magic Motion Remote Control: de afstandsbediening van LG waarmee je de cursor bestuurt via bewegingen. Overigens levert LG ook een gewone afstandsbediening mee, maar voor dagelijks gebruik - en zeker met WebOS - vinden wij de Magic Motion Remote toch de prettigste oplossing.

Hoe werkt het?

Door middel van een druk op de home-knop van de afstandsbediening kom je in het hoofdmenu: een strook met verschillende toepassingen en mogelijkheden onderin het beeld. Het gewone tv-beeld blijft daarbij zichtbaar, wel zo fijn. Je vindt daarin bijvoorbeeld de programma-gemist apps van RTL XL en NPO. Maar ook die van de video-diensten Netflix en YouTube.

Welke apps getoond worden en in welke volgorde, kun je zelf bepalen. Beperking is wel dat je maar 8 ‘toepassingen’ kunt plaatsen in het hoofdmenu. En jammer genoeg kun je de LG App Store daarbij niet verwijderen uit hoofdmenu…

Overzicht geïnstalleerde apps

Klik je in het hoofdmenu op het pijltje naar rechts, dan kom je in een tweede menu-scherm waarin je alle andere geïnstalleerde apps op de tv te zien krijgt. Denk daarbij aan een webbrowser, maar ook aan snelkoppelingen naar de verschillende HDMI-ingangen. Ook nu worden de apps als een lint onderaan het scherm getoond, maar vreemd genoeg worden ze nu wat kleiner weergegeven dan in het hoofdscherm. Plus dat je geen live-tv-beeld meer ziet in dit scherm, wat erg jammer is. Dat zien we graag anders!

Ga je vanuit het hoofdmenu naar links, dan zie je alle taken die je hebt gedaan of gebruikt sinds het opstarten van de tv. Handig om eens snel terug te springen naar bijvoorbeeld een USB-stick die je hebt aangesloten of naar een eerder opgezochte pagina in de webbrowser.

Kanttekeningen

Ook al zijn we behoorlijk te spreken over dit nieuwe webOS van LG, toch zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen.

Het zou fijn zijn om het beeld te blijven zien in alle menu schermen.

Net nadat de tv is opgestart, kan het soms een tijd duren voordat het menu tevoorschijn komt. Dat is vervelend, zeker als je alleen van input wil verwisselen.

Rechtsboven in het hoofdmenu staan kleine iconen voor het instellingen-menu en de verschillende ingangen van de tv. Het lijkt logischer om deze iconen dan ook in het menulint te plaatsen.

En waarom worden de apps kleiner weergegeven op het 2e scherm? Dat is extra raar omdat er op het scherm nu verder niets meer te zien is.

En als laatste puntje is het apart dat je in het hoofdmenu naar rechts of links moet ‘klikken’. In het 2e menu-scherm hoeft dat namelijk niet: door de cursor gewoon naar rechts te bewegen ‘scroll’ je horizontaal door het lint met alle apps. Net iets makkelijker en natuurlijker.

Verder zit WebOS op veel van de nieuwe Smart TV’s van LG dit jaar, maar niet op allemaal. Op sommige tv’s gebruikt LG nog het oude vertrouwde NetCast. Dit biedt vrijwel dezelfde functionaliteit, maar in een ander jasje.

Conclusie

WebOS van LG heeft een fris en modern uiterlijk. En het werkt lekker simpel en makkelijk; vooral in combinatie met de meegeleverde Magic Motion Remote. Er zijn wel een paar verbeterpuntjes te noemen, zoals de weergave van het live-beeld in het 2e menuscherm. Maar al-met-al zijn we best tevreden over dit WebOS van LG.

De prijzen van de 55UB950V beginnen vanaf zo’n €2700, maar we zien ook prijzen van €3500. Verder is er ook een 65 inch-versie (165 cm) met prijzen vanaf zo’n €3900.



Wat is de LG 55UB950V?

De LG 55UB950V is een Ultra-hd-televisie met een beeldscherm van 3840 bij 2160 pixels. Met Ultra-hd of 4K kun je films bekijken met een 4 keer hogere resolutie dan full-hd. Dat betekent dat het beeld in theorie een stuk scherper en helderder is. De tv is verder voorzien van alle extra’s die moderne tv’s tegenwoordig hebben, zoals Smart TV apps, 3D en wifi. De UB950V serie is er in twee beeldmaten:

55 inch (140 cm), prijs vanaf €2700

65 inch (165 cm), prijs vanaf €3900

Belangrijke specificaties van de LG 55UB950V

Lcd-led televisie;

Ultra-hd-tv (3840 x 2160 pixels);

4 hdmi-aansluitingen;

1 Scart-ingang;

3 usb-aansluitingen;

1 optische audio-uitgang;

Wifi;

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne, kabel en satelliet;

Smart tv;

3D (2 passieve 3d-brillen meegeleverd);

Magic Motion Remote Control afstandsbediening meegeleverd.

