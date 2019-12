Philips toont nieuwe tv's op de IFA beurs

Philips 165POS9602 oled-tv

De 65POS9602 is een ultra hd oled-tv van 65 inch (165 cm) en is te zien als de opvolger van de POS901 en POS9002 oled-tv’s die Philips al eerder uitbracht. De beeldkwaliteit van de POS901 overtuigde ons al behoorlijk en we verwachten dan ook veel van de nieuwe 9602 op dat vlak. Zo reppen de specificaties van een hoge maximale helderheid die deze oled-tv kan tonen. Daarmee kan een hoog contrast worden getoond en dat is onder meer van belang voor de hdr-functie.

Audio

De Philips is ook uitgerust met een 6.1 speakerssysteem in de voet, wat voor een betere geluidskwaliteit zou moeten zorgen. Wil je de tv aan de muur? Dan kan de speakervoet gekanteld achter de tv geplaatst worden en heb je er geen aparte plek voor nodig.

Prijs en verkrijgbaarheid

De prijs van de 65POS9602 is nog onbekend. Philips zegt dat de tv pas eind 2017 te koop is.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Philips 8602-serie lcd-tv’s

Met de 8602-serie brengt Philips een lcd-tv op de markt waarin gebruik wordt gemaakt van quantum dots voor levendigere kleuren. Bij deze technologie zit er een extra laagje in het scherm met daarin nanokristallen – de quatum dots – en deze nanokristallen zorgen ervoor dat de tv meer verzadigde kleuren kan laten zien.

Daarmee is Philips de enige grote fabrikant in Nederland die zowel oled-tv’s als lcd-tv’s met quantum dot technologie op de markt brengt, naast gewone lcd-tv’s. De andere fabrikanten kiezen juist voor óf oled óf quantum dots als techniek in hun topmodellen.

Besturingssysteem

De televisie is ook uitgerust met de nieuwste versie van Android TV en daarmee ook met Google Assistant. Met deze technologie kun je op een natuurlijkere manier allerlei dingen vragen aan je tv. Bijvoorbeeld om een bepaalde serie af te spelen via Netflix of kun je de tv vragen om 'de eerste af te spelen' uit een lijst.

Prijs en verkrijgbaarheid

De 8602-serie bestaat uit een 55 inch (140 cm) en 65 inch (165 cm) versie. Het prijskaartje van de 55 inch zal zo’n €1800 bedragen en die van de 65 inch versie waarschijnlijk een paar honderd euro meer.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Lees ook: