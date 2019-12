Vaatwassers steeds zuiniger

Nieuws|Vaatwassers worden steeds zuiniger. In vergelijking met 20 jaar geleden gebruiken vaatwassers nu ruim €200 minder per jaar aan water en energie.

Vaatwassers zijn in de afgelopen 20 jaar behoorlijk zuiniger geworden. De zuinigste vaatwassers krijgen de vaat al schoon voor een kwartje. Je oude vaatwasser de deur uit doen, kan dus de moeite waard zijn.

In de afgelopen jaren zijn vaatwassers een stuk zuiniger geworden met water en energie. Brancheorganisatie Vlehan berekende dat de vaatwasser in 1990 een huishouden per jaar zo’n €335 aan water en energie kostte, nu is dat nog maar zo’n €75 per jaar!

Zelfs de laatste 5 jaar zijn vaatwassers flink zuiniger geworden. In 2006 kostte een gemiddelde wasbeurt ongeveer €0,45, terwijl de vaatwassers uit de meest recente test de vaat voor €0,25 schoon krijgen.

De zuinigste machines die de Consumentenbond testte zijn:

Ecoprogramma

Over het algemeen wordt aangenomen dat je met het ecoprogramma nog meer kunt besparen. Maar dit hoeft niet zo te zijn. De Consumentenbond meet altijd het energie- en watergebruik van het ecoprogramma en hoewel het waterverbruik tot 7 liter lager kan zijn dan dat van het hoofdprogramma, pakt het soms ook hoger uit. Qua energiegebruik kan het verschil oplopen tot zo’n 0,5 kWh per wasbeurt minder dan bij het hoofdprogramma. Uit onze laatste test heeft de vaatwasser van Smeg een ‘energy save’ knop, waardoor het energiegebruik naar beneden gaat.

Juist omdat er bij het ecoprogramma minder water en energie wordt gebruikt, geeft dit programma over het algemeen een minder goed resultaat dan het gewone hoofdprogramma.

