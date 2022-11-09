Archief ventilator

21 mei 2026
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Hoe wij ventilatoren testen
Lees hoe wij ventilatoren vergelijken. En hoe we onze testresultaten bepalen voor onder meer ventileren, geluid en gebruiksgemak.
Lees hoe wij ventilatoren vergelijken. En hoe we onze testresultaten bepalen voor onder meer ventileren, geluid en gebruiksgemak.
In huis kun je flink op energie besparen. Dat is goed voor het milieu en het levert je geld op. Lees onze tips om te besparen op je energierekening.
Helaas zijn niet alle ventilatoren veilig. Bekijk de ventilatoren die niet slagen voor onze veiligheidstest.
Bij de ventilatorkachel van Eurom Dual Mate 2000 RC kan tijdens productie piepschuim in de kachel terecht zijn gekomen. Dit piepschuim kan vlam vatten tijdens het eerste gebruik.