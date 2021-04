Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

AVG Internet Security (2021) is de betaalde scanner van AVG. Ten opzichte van het gratis pakket Free Antivirus biedt het als extra onder andere een eigen firewall (i.p.v. die van Windows), extra ransomwarebescherming, webcambeveiliging en een spamfilter voor Outlook. De eigen firewall en extra ransomwarebescherming maken in onze test weinig verschil met de bescherming die Free Antivirus biedt. Internet Security bevat ook AntiVirus PRO voor Android. Zie consumentenbond.nl/androidvirusscanners voor een test van deze en andere antivirus voor Android. Aandachtspunt op privacygebied: AVG verkoopt geanonimiseerde gebruikersdata, bijvoorbeeld over surfgedrag, aan derden. Tijdens het installeren heb je de keuze om je gebruikersdata wel of niet met AVG te delen.