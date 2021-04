Bitdefender Antivirus Free Edition (2021)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bitdefender Antivirus Free Edtion is de gratis virusscanner van Bitdefender. De software is Engelstalig en bevat geen eigen firewall of andere extra's. De software kent weinig instelmogelijkheden; dat maakt het overzichtelijk, maar soms ook onhandig. Zo kun je geen wekelijkse of maandelijks scan inplannen. De reclame voor de betaalde versies (o.a. het ook geteste Bitdefender Internet Security) is uit te zetten onder 'account info' in het instellingenmenu. Zet het schuifje uit bij 'Display notifications with special offers'. Ook voor technische ondersteuning moet je bij de betaalde versie zijn.