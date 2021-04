Bitdefender Internet Security (2021)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bitdefender Internet Security doet het al jaren bovengemiddeld goed in onze tests. Op de overzichtelijkheid van de instellingenmenu's is hier en daar wat aan te merken, maar gelukkig heb je die weinig nodig. Andere Bitdefender-pakketten: 1) Antivirus Plus: mist een firewall en ouderlijk toezicht (parental controls). Het gebruikt de Windows-firewall. 2) Total Security Multi-Device: voor 5 apparaten (Windows, Mac, Android), terwijl Internet Security er ook voor 1 of 3 Windows-pc’s is. De bescherming tegen malware van Antivirus Plus, Internet Security en Total Security zou vergelijkbaar moeten zijn. 3) Antivirus Free: Vergelijkbaar met Antivirus Plus, maar Engelstalig en minder opties/instelmogelijkheden. De laagste prijzen voor betaalde Bitdefender-antivirus vonden we op goedkoopsteantivirus.nl en licentie2go.com