Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kaspersky Internet Security 2019 presteert net iets minder dan de afgelopen jaren. Kaspersky kwam in het nieuws omdat de Nederlandse overheid het in de ban deed, in navolging van de Verenigde Staten. Er zou sprake zijn van banden met de Russische geheime diensten. Dit is echter nooit aangetoond. In deze tijd van (dreigende) cyberoorlogen is het goed dat overheden kritisch zijn op buitenlandse software, maar voor de consument ontbreekt een overtuigende reden om Kaspersky te vermijden. Andere Kaspersky opties: 1) Anti-Virus: mist o.a. ouderlijk toezicht (parental controls), antispam en gebruikt de Windows-firewall. 2) Total Security: voegt o.a. functies toe voor back-up, encryptie en wachtwoorden. We hebben deze functies niet allemaal getest, maar er zijn goede gratis alternatieven (respectievelijk EaseUs Todo back-up, VeraCrypt en zie consumentenbond.nl/wachtwoordmanagers voor password managers incl. Kaspersky). De scores op deze pagina gelden ook voor Total Security. 3) Free: gratis scanner.