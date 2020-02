Norton 360 Deluxe (2020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Norton 360 Deluxe kent weinig nadelen. 360 is de opvolger van Norton Security, die overigens nog wel verkrijgbaar is buiten Norton zelf om en onderhuids over gelijke bescherming beschikt. In vroeger tijden had Norton de naam de pc enorm te vertragen. Dit is al lang niet meer het geval. Sterker nog, in de meeste gevallen is de impact van Norton op het systeem eigenlijk onmerkbaar. Het geteste 360 Deluxe is geschikt voor 5 Windows- of Apple-computers of Android-apparaten. Andere Norton opties: 360 Standaard is geschikt voor 1 apparaat (Windows, Apple, Android) en 360 Premium voor 10 apparaten. De laatste bevat als extra's ook ouderlijk toezicht (parental controls) en extra online back-up (75 GB). De scores op deze pagina gelden ook voor 360 Standaard en Premium.