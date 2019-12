Sophos HitmanPro.Alert

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

HitmanPro.Alert is een pakket dat naast een bestaande virusscanner moet worden gebruikt. Om de prestaties goed in te schatten hebben we de software zowel alleen als in combinatie met Windows Defender getest. De score die op deze pagina wordt weergegeven is die van het pakket alleen. De score mét Defender komt niet uit boven die van Defender alleen: de bescherming neemt niet veel toe, terwijl er wel meer computervertraging optreedt. De proefversie van HitmanPro is een hulpmiddel om hardnekkige virussen te verwijderen.