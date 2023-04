Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IKEA Frysa (art.nr. 805.014.18) is een kastmodel inbouwvriezer met 6 lades en 2 plateaus. De vriezer heeft een behoorlijk volume van 210 liter (opgave fabrikant) en is 'no frost' zodat je de vriezer in principe niet hoeft te ontdooien. De vriezer is geschikt voor een omgevingstemperatuur van 10 tot 43°C. Verder kan de draarichting van de deur worden aangepast en is de vriezer binnenin voorzien van LED-verlichting. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is F.