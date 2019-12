Oppassen met glazen deuren wasmachines en wasdrogers

Nieuws|Onze Engelse collega's van consumentenorganisatie Which? publiceerden in april 2016 een opmerkelijk onderzoek. Ze registreerden afgelopen jaren 280 gebroken glazen deuren van wasmachines, drogers en was-droogcombinaties. Waarom gebeurt dit, en hoe kun je voorkomen dat het jou overkomt?

Waarom gaat de deur kapot?

Helaas is er geen eenduidige reden waarom de deuren kapot gaan. De reparateurs die Which? benaderde dachten aan verkeerd gebruik, het steeds groter worden van de machines en dus ook de deuren, en het werken met kwalitatief mindere onderdelen.

Komt het bij alle merken voor?

In verhouding kwamen de meeste meldingen van machines van Beko. Volgens Beko treedt het euvel bij hen in 0,003% van de gevallen op en is dat niet meer dan bij andere merken.

Op sommige modellen van Bosch, Siemens, LG en Samsung zit een extra kunststof laag over het glas. Zo blijft het glas in de machine als het breekt.

Hoe voorkom ik dat het glas breekt?

Gelukkig is de kans dat het glas in de deur van een wasmachine of droger breekt niet heel groot, maar als het gebeurt schrik je erg. Let daarom op het volgende:

Was kleding met metalen ritsen en knopen bij voorkeur in een waszak.

Zorg voor een goede belading: stop je hem te vol dan kan er te veel druk op het glas komen, maar als je er alleen een enkel zwaar kledingstuk in doet, kan de machine uit balans raken.

Centrifugeer bij voorkeur niet te hoog. Dat belast de machine onnodig en levert vaak weinig extra op. 1200 toeren is voldoende.

Maakt je machine vreemde geluiden, laat hem dan nakijken.

