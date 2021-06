Samsung WW90T554AAT/S2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung AddWash WW90T554AAT/S2 heeft een trommelinhoud van 9 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Deze machine heeft EcoBubble-technologie en Bubble Soak voor verwijderen van hardnekkige vlekken. Verder is er een Hygienisch Stomen-programma en je kunt de machine op afstand bedienen door middel van AI Control en de SmartThings-app. Via een AddWash-klepje in de deur kun je vergeten wasgoed toevoegen. Technisch gelijke modellen met een ander design zijn WW90T554AAW/S2 en WW90T554ATT/S2. De in het buitenland verkrijgbare WW90T554DAE is ook gelijk, maar heeft geen lekkagesensoren.