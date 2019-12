Product details

Boek

Publicatiedatum: 22 maart 2018

Verschijningsvorm: Boek

Aantal pagina’s: 192

ISBN: 978 905951 4164

Levertijd: 4 dagen

E-book

Publicatiedatum: 22 maart 2018

Bestandsformaat: PDF

ISBN: 978 905951 4171

Levertijd: direct

Samenvatting

Zorgt grote consumptie van rood vlees voor een verhoogde kans op kanker? Is rode wijn goed voor je gezondheid? Word je gelukkig van het eten van chocolade?

Deze en andere voedingsmythes worden in 101 Mythes over voeding onder de loep genomen en beoordeeld op een schaal van onzin tot wetenschappelijk bewezen. Met aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en adviezen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum.

Wat vind je in de boek?

Eieren & hart- en vaatziekten: verhoogt de consumptie van eieren het risico op hart- en vaatziekten?

Maaltijdvervangers & afvallen: helpt een dieet met maaltijdvervangers beter bij overgewicht dan andere diëten?

Koffie & alzheimer: verlaagt koffie het risico op bepaalde soorten dementie?

Voor wie is dit boek bestemd?

101 Mythes over voeding is voor iedereen die wil weten wat er nu waar is van veelgehoorde voedingsmythes.

Erratum pag. 25: in de tekst op deze pagina is helaas een fout geslopen. De juiste tekst: “Verder werden in de gangbaar gekweekte planten duidelijk meer giftige zware metalen als cadmium gevonden dan in de biologisch gekweekte.”

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is epub. Je kunt epub-bestanden lezen op een e-reader, tablet of computer. Op de computer kun je de readersoftware van jouw e-reader gebruiken, het gratis boekenkast beheerprogramma Calibre, of Adobe Digital Editions.

Voor het lezen van epub’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

De tekst van het e-book zal zich automatisch aanpassen aan de grootte van het scherm van het gebruikte apparaat.

De illustraties in het e-book (zoals tabellen) worden niet altijd aangepast aan de schermgrootte. In dat geval kun je gebruikmaken van de inzoomfunctie om de illustratie groter in beeld te brengen.