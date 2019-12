Prinsjesdag: wat verandert er aan de zorg in 2018?

Eigen risico

Op Prinsjesdag kwam naar buiten dat het verplicht eigen risico in de zorg in 2018 €400 zou gaan bedragen. Daags na de bekendmaking heeft informateur Gerrit Zalm echter aan de Tweede Kamer laten weten dat de onderhandelende fracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eigen risico voor 2018 niet willen verhogen. Het eigen risico van 2018 blijft dus €385.

Zorgverzekeraar DSW heeft laten weten het eigen risico voor 2018 voor zijn eigen verzekerden te verlagen naar €375.

De verdeling van premies, eigen betalingen en solidariteit binnen het stelsel zijn een politieke keus. Wel bestaat het gevaar dat een hoger eigen risico en hogere nominale premies leiden tot een toename in zorgmijding en betalingsachterstanden.

Zorgpremie

Op Prinsjesdag communiceerde het kabinet dat de premie van de basisverzekering in 2018 naar verwachting met zo'n €6 per maand zou stijgen. Dat zou neerkomen op een stijging van €72 per jaar. Daags na Prinsjesdag lieten de formerende partijen weten dat zij de voorgenomen stijging van het eigen risico (naar €400) willen terugdraaien. Het gevolg hiervan is dat er nog €10 bovenop de eerder aangekondigde premiestijging van €72 per jaar komt.

De definitieve hoogte van de zorgpremies wordt door zorgverzekeraars bepaald. Zo verraste zorgverzekeraar DSW met een premieverlaging.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag zal in 2018 meestijgen met de zorgpremie. De maximale zorgtoeslag stijgt met €132 naar €1197 voor alleenstaanden. De helft is automatische compensatie, de andere helft is het gevolg van een maatregel van het demissionaire kabinet om de koopkracht van minima op peil te houden. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met €196 naar €2237.

Uitbreiding basispakket

Het basispakket van 2018 wordt uitgebreid met enkele behandelingen. Zo komt er vergoeding voor 12 behandelingen oefentherapie voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten. Ook het zittend ziekenvervoer voor oncologiepatiënten die immuuntherapie krijgen wordt in 2018 vergoed.

Lees meer