Prinsjesdag: de veranderingen in de zorgverzekering voor 2022

Eigen risico

Het eigen risico blijft €385 per volwassen verzekerde in 2022. In het regeerakkoord (2017-2021) stond dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk zou blijven. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor om ook voor 2022 het eigen risico te bevriezen. Dat gebeurt naar aanleiding van een motie hierover, die op 29 juni door de Tweede Kamer is aangenomen.

Zorgpremie

Anders dan het eigen risico stijgt de gemiddelde verwachte zorgpremie wel. Voor 2022 verwacht het kabinet een gemiddelde jaarpremie van €1509. Dat is een stijging van €31 ten opzichte van de gemiddelde zorgpremie van 2021 (die €1478 bedroeg). De gemiddelde verwachte zorgpremie van 2022 komt daarmee op €125,75 per maand.

De zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies voor hun zorgverzekeringen van 2022.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag in 2022 stijgt met €36 voor eenpersoonshuishoudens (van €1287 in 2021 naar €1323 in 2022) en met €40 voor meerpersoonshuishoudens (van €2487 in 2021 naar €2527 in 2022).

Basispakket

De inhoud van het basispakket blijft komend jaar grotendeels gelijk. Er zijn 2 kleine toevoegingen:

Vergoeding van het verblijf in de buurt van het ziekenhuis na CAR-T-celtherapie

Rechtstreekse declaratie van elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie.

Daarnaast wordt de regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten verlengd tot 1 augustus 2022.