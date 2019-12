Voorlopig overstappercentage zorgverzekering gedaald

Nieuws|5,9% van alle Nederlanders is gewisseld van zorgverzekeraar, zo blijkt uit een berekening van Vektis Intelligence. Het cijfer is voorlopig, omdat nog niet alle overstapmutaties verwerkt zijn.

Minder overstappers

Het overstappercentage in 2017 kwam uit op 6,4% (1,08 miljoen verzekerden). Als het definitieve overstappercentage van 2018 in lijn is met het voorlopige, betekent dat dus een daling van het aantal overstappers ten opzichte van vorig jaar. Sinds 2014 schommelt het overstappercentage elk jaar tussen de 6 en 7 procent.

Definitieve overstapcijfers

Het overstappercentage is een voorlopig cijfer. Consumenten kunnen nog tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten, als zij uiterlijk 31 december de oude verzekering opgezegd hebben. Begin februari kan Vektis daarom pas het definitieve overstapcijfer berekenen. In mei volgt de ‘Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2018’, waarin Vektis een compleet beeld over 2018 schetst wat betreft de zorgverzekering.

Zorgverzekeringskaart

Dit najaar introduceerden zorgverzekeraars de Zorgverzekeringskaart bij al hun aanvullende verzekeringen. Eerder bestond de kaart al voor de basisverzekeringen. Op de Zorgverzekeringskaart staat informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden van zorgverzekeringen. Volgens cijfers van Zorgverzekeraars Nederland hebben 1 miljoen verzekerden de Zorgverzekeringskaart bekeken.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten nog mogelijk

Consumenten die uiterlijk 31 december hun zorgverzekering opgezegd hebben, kunnen nog tot en met 31 januari een nieuwe afsluiten. De Zorgvergelijker van de Consumentenbond helpt je in 4 simpele stappen aan een zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen.

