Zorgpremie DSW bekend: stijging van €6,50

Nieuws|Zoals ieder jaar maakt DSW een week na Prinsjesdag als eerste zorgverzekeraar de premie bekend voor hun basisverzekering van het komende jaar. De maandpremie voor de combinatieverzekering van DSW gaat in 2021 met €6,50 flink omhoog.

Premiestijging DSW hoger dan verwachting kabinet

De stijging van de maandpremie met €6,50 is hoger dan de gemiddelde verwachte stijging die het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte. Het kabinet ging uit van een gemiddelde stijging van €5. De gemiddelde verwachte maandpremie zou daarmee volgens het kabinet op €122,75 komen. Voor de basisverzekering van DSW ga je in 2021 €124,50 per maand betalen.

Oorzaken premiestijging

De forse premiestijging van DSW heeft volgens DSW-directeur Aad de Groot 2 oorzaken. De belangrijkste oorzaak is de groei van de zorgkosten. Zo stijgen de lonen en prijzen in de zorg. Ook wordt er steeds meer gebruikgemaakt van dure geneesmiddelen. Daarnaast kan DSW dit jaar niets meer teruggeven uit de reserves.

De Schiedamse verzekeraar kan de premie voor 2021 daarom niet dempen, zoals vorige jaren wel het geval was. Het kabinet gaat ervan uit dat zorgverzekeraars ongeveer €3 inzetten uit hun reserves om de premie te dempen. Dat doet DSW dus niet. Vandaar dat de stijging van de maandpremie van DSW hoger is dan het kabinet voorspelde.

Lager eigen risico bij DSW

Het eigen risico voor DSW-verzekerden blijft in 2021 net als voorgaande jaren €375. Dat is €10 minder dan het wettelijk eigen risico van €385 dat voor verzekerden van andere zorgverzekeraars geldt. Met het lagere eigen risico wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieken en gezonde mensen.

Overige zorgpremies

De premie van DSW is vaak leidend voor de premies van andere zorgverzekeraars. Uiterlijk 12 november maken zorgverzekeraars de premies voor hun zorgverzekeringen van 2021 bekend. We publiceren de premies op onze pagina Premieoverzicht basisverzekeringen.

