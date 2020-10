Prinsjesdag: wat verandert er aan de zorgverzekering in 2021?

Eigen risico

Het eigen risico voor de zorgverzekering van 2021 blijft €385. Geen verrassing, want in het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021 is vastgelegd dat het eigen risico van €385 voor de gehele kabinetsperiode wordt bevroren. In 2016 steeg het eigen risico voor het laatst van €375 naar €385.

Zorgpremie

Het kabinet verwacht dat de gemiddelde maandpremie voor de basisverzekering in 2021 met een kleine €5 zal stijgen tot €122,75. Dat komt neer op een stijging van €59 per jaar ten opzichte van 2020. De zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies.

Zorgtoeslag

Net als de zorgpremie, stijgt ook de zorgtoeslag. De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens stijgt met €44: van €1250 naar €1294. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens stijgt met €99: van €2397 naar €2496.

Uitbreiding basispakket

Het basispakket van 2021 wordt uitgebreid met enkele behandelingen. Zo is er tot zeker 18 juli vergoeding voor paramedische herstelzorg na corona. Ook wordt de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed vanuit de basisverzekering.

Zorgverzekering: blijf op de hoogte Wil jij als eerste weten wat er verandert rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert. We houden je per e-mail op de hoogte. Aanmelden voor ZorgAlert

Lees meer: