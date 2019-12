Zorgpremies 2019: forse stijgingen, maar minder dan verwacht

Nieuws|De zorgpremies voor 2019 zijn bekend. Komend jaar gaan we flink wat meer betalen voor de basisverzekering. Elk van de grote 4 zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) verhoogt de zorgpremie voor 2019. Toch is de gemiddelde stijging minder hoog dan het kabinet verwachtte.

CZ

Zorgverzekeraar CZ kwam als eerste van de 4 grote verzekeraars met de premies naar buiten. Bij CZ geldt: hoe uitgebreider de polis, hoe hoger de stijging van de premie. De premies voor 2019 bedragen:

Selecte naturapolis: €120,45 per maand (2018: €112,15)

Normale naturapolis: €124,80 per maand (2018: €116,25)

Restitutiepolis: €131,65 per maand (2018: €122,60)

Menzis

Waar Menzis vorig jaar als enige grote verzekeraar de premies niet verhoogde, laat het voor 2019 de premies wél stijgen. Eén van de drie basisverzekeringen van Menzis stijgt met €6 en de andere 2 worden €3 duurder. De premies voor 2019 bedragen:

Selecte naturapolis: €109 per maand (2018: €103)

Normale naturapolis: €122 per maand (2018: €119)

Restitutiepolis: €125 per maand (2018: €122)

VGZ

VGZ verhoogt beide basisverzekeringen met €57 op jaarbasis. De premies bedragen daarmee in 2019:

Naturapolis: €120,95 per maand (2018: €116,20)

Restitutiepolis: €126,96 per maand (2018: €122,20)

Zilveren Kruis

De grootste stijging in premies van de 4 grote zorgverzekeraars is te vinden bij Zilveren Kruis. Voor de restitutiepolis betaal je in 2019 een tientje per maand meer dan in 2018 (€120 op jaarbasis). De premies voor 2019 bedragen:

Budgetpolis: €114,95 per maand (2018: €105,95)

Naturapolis: €126,95 per maand (2018: €119,45)

Restitutiepolis: €133,75 per maand (2018: €123,75)

Overige verzekeraars

In tegenstelling tot vorig jaar, is er voor 2019 geen enkele verzekeraar die de premie verlaagt. Wel houden enkele zorgverzekeraars (allen van het label IptiQ) de netto zorgpremie gelijk.

De grootste stijging in premie komt op naam van ONVZ en de daaronder vallende labels PNOzorg en VvAA. Deze verzekeraars verhogen de premie (zonder collectiviteitskorting) van €122 naar €134: een stijging van €12 per maand (€144 per jaar). Mét de standaard collectiviteitskorting kost de premie in 2019 €129,98 (2018: €118,34), een verschil van €11,64 per maand (bijna €140 per jaar) ten opzichte van 2018.

Verwachting kabinet

Op Prinsjesdag voorspelde het kabinet al een fikse stijging van de zorgpremie voor de basisverzekering. Naar verwachting zou het gaan om €124 op jaarbasis. Hoewel de premie inderdaad toeneemt voor 2019, is de stijging gemiddeld gezien beperkter dan het kabinet had voorspeld. De gemiddelde stijging bedraagt ruim €80 op jaarbasis.

