IptiQ vanaf 2018 actief als nieuwe zorgverzekeraar

Nieuws|Vanaf 2018 is Nederland een nieuwe zorgverzekeraar rijker. IptiQ, dochtermaatschappij van het Zwitserse Swiss Re, zal vanaf volgend jaar risicodrager worden van 3 zorgverzekeringen.

Eerste nieuwe toetreder

Het gaat om de labels Promovendum, National Academic en Besured, die eerder onder de hoede van zorgverzekeraar VGZ vielen. Sinds 2006 is het geen enkele nieuwe zorgverzekeraar gelukt om tot de zorgverzekeringsmarkt toe te treden. Pogingen van Anno12 en Zorgeloos Care liepen eerder op niets uit.

Zorginkoop

De zorginkoop voor de labels van IptiQ wordt geregeld door zorginkooporganisatie Caresq. Vanaf augustus 2017 zullen zij de contractering met zorgverleners beginnen.

Standpunt Consumentenbond

De Consumentenbond is te spreken over deze ontwikkeling. In een markt waar 4 grote zorgverzekeraars domineren, staat de Consumentenbond positief tegenover de komst van een nieuwe zorgverzekeraar om de concurrentie verder te bevorderen.

