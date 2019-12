5 voedingsmiddelen die je beter kunt mijden tijdens je zwangerschap

Alcohol

Alcohol drinken tijdens de zwangerschap vergroot de kans op een miskraam, een vroeggeboorte en een kind met een laag geboortegewicht. Ook kan alcohol de latere ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Liefst geen druppel dus.

Wil je toch graag een koud biertje of lekker wijntje drinken? Ga dan voor de alcoholvrije varianten. Let wel goed op dat het alchoholpercentage echt 0,0 is. Lees in onze test alcoholvrij bier welke merken het smakelijkst zijn.

Rauwmelkse kaas

Kazen gemaakt van rauwe melk kunnen listeriabacteriën bevatten. Dat kan zeer gevaarlijk zijn voor je ongeboren baby. Gelukkig verkopen Nederlandse supermarkten vooral kazen die gepasteuriseerd zijn. Die kun je als zwangere veilig eten. Alleen als er ‘au lait cru’ of 'gemaakt van rauwe melk' op de verpakking staat gaat het om ongepasteuriseerde en dus onveilige rauwmelkse kaas. Denk aan boerenkaas of sommige Franse kazen.

Rauw vlees

Rauw vlees, zoals filet américain en carpaccio, kan besmet zijn met de parasiet toxoplasma die de ziekte toxoplasmose kan veroorzaken. Dezelfde parasiet kan aanwezig kan zijn in de ontlasting van katten. Laat rauw vlees dus staan en laat het verschonen van de kattenbak liever aan iemand anders over. Gedroogde en gefermenteerde vleeswaren zoals rauwe ham en salami zijn ook niet veilig, liever laten staan dus. Andere vleessoorten kun je het beste goed verhitten.

Bepaalde visproducten

Gerookte vis, zoals gerookte zalm en gerookte/gestoomde makreel, zijn echt af te raden. Ze kunnen de bacterie listeria bevatten. Bij rauwe vis, zoals verse haring of vis in de sushi, is de kans op de listeriabacterie kleiner. Maar om elk risico uit te sluiten is het verstandig ook dit te laten staan. Kijk ook uit met Hollandse garnalen, de versheid kan niet gegarandeerd worden, zoals blijkt uit onze test Hollandse garnalen.

Een aantal andere vissoorten zoals tonijn, makreel en paling kunnen dioxinen en zware metalen bevatten. Ongeboren baby’s zijn daar erg gevoelig voor. Voor deze vissoorten uit blik geldt hetzelfde. Gelukkig zijn er genoeg lekkere alternatieven zoals een zalmmoot of sardines uit blik.

Rauw ei

Rauw ei kan de ziekmakende bacterie salmonella bevatten. Als zwangere vrouw loop je extra risico om ziek te worden van een besmetting. Een hard gekookt of goed doorbakken eitje is geen probleem. Let wel op met huisgemaakte mayonaises of desserts zoals bavarois, deze kunnen rauw ei bevat. Mayonaises uit de supermarkt kun je gerust nemen, deze zijn gepasteuriseerd.

Met mate eten of drinken

Naast echte afraders zijn ook een aantal producten waar je beter niet te veel van kunt nemen. Helemaal schrappen is niet nodig.

Producten met veel vitamine A

In grote hoeveelheden kan deze vitamine gevaarlijk zijn voor een ongeboren baby. Vitamine A zit vooral in leverproducten zoals leverworst en paté. Eet daarom tijdens je zwangerschap maximaal 1 boterham per dag met paté of leverworst. Kijk ook uit met (multi)vitaminetabletten. Hier zit al snel veel vitamine A in. Neem liever vitaminepillen speciaal voor zwangeren. Lees ook: aan welke vitaminen je extra behoefte hebt tijdens de zwangerschap

Koffie

Een kopje per dag kan. Wanneer je meer cafeïne binnenkrijgt, lijkt de kans op een miskraam of een baby met een laag geboortegewicht iets toe te nemen. Lees ook: Is koffie gezond?

Thee

Drink geen groene of zwarte thee tijdens de maaltijd. Tannines uit thee binden ijzer en calcium, waardoor je dit minder goed opneemt. Drink ook maximaal 1 tot 2 kopjes kaneel-, venkel- of anijsthee per dag. Hier zitten namelijk plantengifstoffen (fytotoxinen) in.

Drop

Drop bevat de stof glycyrrhizine, dit heeft een bloeddrukverhogende werking. Eet daarom maximaal 2-3 dropjes per dag.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind team ervaringen en tips over het eten en drinken tijdens de zwangerschap.

