Activiteiten met je baby

Babyzwemmen

Babyzwemmen is een heerlijk uitje. Het is niet alleen leuk, maar ook goed voor je baby. Hij went zo op jonge leeftijd aan in het water zijn, en dat maakt de stap naar zwemles makkelijker. Het is ook prima voor zijn fysieke ontwikkeling. De meeste zwembaden hebben speciale uren voor babyzwemmen, waar baby’s vanaf 3 maanden welkom zijn.

Vanuit België kwam een paar jaar geleden het signaal dat chloorwater een slechte invloed zou hebben op de babylongen. Daarom adviseerde de Belgische Hoge Gezondheidsraad om pas vanaf 1 jaar met kinderen in het zwembad te gaan. Hierop kwam in binnen- en buitenland kritiek. Het onderzoek waarop het advies is gebaseerd, zou omstreden zijn. In Nederland is het advies niet overgenomen.

Baby-yoga

Yogascholen bieden speciale trainingen aan voor ouders met baby’s vanaf 3 tot 6 weken oud. De startleeftijd verschilt per school. Zowel voor jou als je kind zijn de oefeningen ontspannend, en intussen werk je aan je conditie.

Trainingen zijn er vaak vooral op gericht om de moeder na de bevalling weer in vorm te krijgen, zowel fysiek als geestelijk. Maar vaders kunnen natuurlijk ook met hun baby aan yoga doen.

Gebarentaal

De gedachte achter baby-gebarentaal: na 6 tot 9 maanden zijn de hersenfuncties van kinderen zodanig ontwikkeld, dat ze woorden kunnen verbinden aan voorwerpen, dieren of personen. Maar pas vanaf 12 tot 18 maanden beginnen ze met praten. De tussenliggende periode kun je volgens Babygebaren Nederland overbruggen door met je baby te communiceren in gebarentaal. Binnen een les van 2 uur claimen ze een kind 50 gebaren te kunnen leren: van koe tot vliegtuig. Het zou kinderen ook op latere leeftijd helpen bij hun spraak- en taalontwikkeling.

Muziek op schoot

Baby’s houden van muziek. Muziek op schoot maakt van die voorliefde gebruik door baby’s te laten kennismaken met instrumenten. Ze mogen zelf trommelen en schudden met belletjes, of luisteren naar de juf of meester die gitaar speelt.

Er is ook uitgebreid de tijd om te stappen op de maat, te dansen en te zingen. Ouders kunnen zo ook nieuwe liedjes aan hun repertoire toevoegen. Lessen worden gegeven door gediplomeerde vakdocenten in 3 niveaus: baby, dreumes/peuter en kleuter.

Babymassage

Met een babymassage kun je je kind een beetje verlichting bieden, bijvoorbeeld wanneer hij last heeft van buikkrampjes.

Shantala

Door het hele land zijn cursussen Shantala babymassage. Dat is een eeuwenoude Indiase methode die naar het Westen kwam via de Franse arts Leboyer. In de sloppenwijken van Calcutta zag hij een vrouw genaamd Shantala te midden van alle drukte haar baby tot rust brengen. Leboyer was er zo van onder de indruk, dat hij de methode die hij beschreef in een boek naar de Indiase vernoemde. De medicus was er ook van overtuigd dat Shantala-massages een positief effect hebben op de slaap. Een cursus volgen kan al met baby’s vanaf 6 weken oud.

Baby Sensory

Baby Sensory combineert elementen uit de activiteiten die we hierboven behandelen. Van massage en spelletjes met water tot bewegen op muziek: alles is gericht op het prikkelen en ontwikkelen van de zintuigen van de baby door middel van spel. Dat gebeurt met allerlei materialen: van strandballen tot zeepbellen, van veertjes tot knuffels en handpoppen.

Meedoen kan van 0 tot ongeveer 15 maanden. Het leuke van Baby Sensory is dat je de aangeleerde technieken ook makkelijk thuis kunt toepassen.

Bibliotheek

Wat kun je met een baby in de bieb? Meer dan je denkt, volgens de openbare bibliotheken. Ze hebben voor de allerkleinsten een speciaal programma: BoekStart. Dat is erop gericht kinderen zo jong mogelijk met voorlezen in aanraking te brengen. Volgens de bibliotheken levert dat een voorsprong op bij de taalontwikkeling. Bovendien is voorlezen een heerlijk rustpunt op een drukke dag.

Kijk eens bij de bibliotheek in jouw buurt naar speciale activiteiten die voor baby’s worden georganiseerd.

