Wat stop je in de bevallingstas?

Of je nu van plan bent thuis of in het ziekenhuis te bevallen: zet je bevallingstas ruim van tevoren klaar. Dat geeft rust. Wij geven je tips voor de inhoud.

Zet hem altijd klaar

Zet maximaal 3 weken voor de uitgerekende datum je bevallingstas klaar. Dat geeft rust, want met gebroken vliezen staat je hoofd niet meer naar inpakken. Zet hem ook klaar wanneer je vastbesloten bent thuis te bevallen. Je weet nooit hoe het loopt en moet je onverhoopt toch naar het ziekenhuis, dan is het wel zo fijn om de nodige spullen bij elkaar te hebben.

Wil je spullen meenemen die je dagelijks gebruikt, zoals een draadloze luidspreker, je favoriete haarborstel of je oplader? Maak een lijstje en leg dat in de tas: dan kun jij of een ander last minute de laatste dingen verzamelen.

De basis

Deze spullen zijn in ieder geval handig om mee te nemen.

Voor jezelf

2 ruime, lange T-shirts

2 pyjama's (met sluiting aan de voorkant vanwege borstvoeding)

2 onderbroeken

1 voedingsbeha

warme sokken

joggingbroek

sloffen

badjas

toilettas (met tandenborstel, eventueel medicijnen, lenzenvloeistof, enzovoort)

je identiteitsbewijs, zorgpas en verloskundigenpapieren

fototoestel, telefoon en opladers

Voor de baby

2 setjes kleding (maat 50 en maat 56), inclusief mutsjes en rompertjes

jasje

omslagdoek

autostoeltje en dekentje

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind team hun ervaringen en tips over het voorbereiden op de bevalling.

We vroegen eerder ook aan pas bevallen moeders bij welke spullen zij baat hadden gehad en waarom. Wat misten ze achteraf? We zetten de tips hieronder op een rijtje.

Verzorging

lippenbalsem ('Van al dat gepuf krijg je droge lippen.')

massageolie

haarelastiekjes

douchemuts ('Voor als je tijdens de weeën veel onder de douche staat.')

shampoo, douchegel, deodorant

bidon ('Om je na de bevalling mee af te spoelen na het plassen. Dat geklungel met plastic bekertjes...')

grote oma-onderbroeken ('Ik had, hoe optimistisch, een paar stringetjes in mijn tas gestopt.')

Om het comfortabeler te maken

(draadloze) speaker om muziek mee af te spelen ('Maak een relaxte playlist op Spotify.’ 'Mijn bevalling was onder begeleiding van ontspannende spa-geluiden.')

kersenpittenzak ('Warme ondersteuning tijdens de weeën.')

rietjes of een bidon ('Dat drinkt makkelijker als je op je rug ligt.')

je eigen kussen

tablet/iPad en download van tevoren films en series ('Ik heb heel lang Netflix gekeken tijdens de weeën.')

iets te lezen ('Voor als je wat langer in het ziekenhuis blijft.')

Eten en drinken

druivensuiker ('Ideale energieboost als je niet meer kunt of wilt eten.')

een zak zoute chips of popcorn voor na de bevalling ('Had ik zo'n zin in!')

koek, een boterham, lekkere snacks, ook voor hem ('Mijn man viel bijna om.')

champagne ('Er moest natuurlijk wel geproost worden op de goeie afloop.')

Voor je partner

shirt, ondergoed en sokken ('Wie weet blijft je partner ook een nachtje.')

zwemkleding ('Dan kan je partner je ondersteunen onder de douche.')

En verder

muntgeld voor een rolstoel ('Het is een behoorlijk stukje lopen als je weeën hebt.')

verlengsnoer ('Het stopcontact zit vaak ver achter je bed.')

plastic tasjes met daarin de babykleertjes per setje en per maat ('Dan trekken ze je baby niet zomaar wat aan.')

plastic tas voor je vieze kleren

eigen flessen en flesvoeding voor de baby als je geen borstvoeding wilt of kunt geven ('De ziekenhuisapotheek is duur.')

tepelhoedje ('Mijn tepels zijn niet zo groot, waardoor mijn baby niet goed kon aanhappen.')

luiers en billendoekjes ('De eerste dag waren ze in het ziekenhuis net op.')

draagdoek

schoenen ('Ik was op mijn sloffen naar het ziekenhuis gegaan, en moest de volgende dag eerst langs de drogist…')

