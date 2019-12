Kraamzorg na ziekenhuisverblijf

Na een bevalling kan het zijn dat jij of de baby in het ziekenhuis moeten blijven. Bijvoorbeeld vanwege vroeggeboorte of omdat er complicaties waren. Wat betekent dit voor de kraamzorg die je thuis krijgt?

Ervaringen van ouders

Wij deden een oproep via onze Baby & Kind-Facebook-pagina en vroegen naar de ervaringen van ouders met kraamzorg na verblijf in het ziekenhuis. We kregen meer dan 200 reacties. De ervaringen zijn uiteenlopend. Sommige vrouwen kregen thuis nog enige kraamzorg via een aanvullende verzekering en hadden hier genoeg aan.

Veel anderen liepen kraamzorg thuis mis doordat zij of hun baby enige tijd in het ziekenhuis waren gebleven, bijvoorbeeld na complicaties of vroeggeboorte. Terwijl hulp en zorg thuis juist in die gevallen heel welkom zijn, zeker bij een eerste kind.

Standaardvergoeding kraamzorg

Wat krijg je standaard vergoed aan kraamzorguren via de zorgverzekering? En betaal je een eigen risico of bijdrage?

Wettelijk krijg je minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over maximaal 10 dagen. De uren zijn onder andere afhankelijk van jouw gezondheid en die van de baby, van of het om je eerste kind gaat en of je bent bevallen van een meerling.

De basiszorgverzekering vergoedt vanaf de geboorte standaard maximaal 49 uur kraamzorg bij borstvoeding, 45 uur bij flesvoeding. De uren kunnen flexibel over doorgaans 8 dagen worden verdeeld.

Je betaalt geen verplicht eigen risico voor verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg, maar wel voor bijvoorbeeld medische nazorg na de bevalling.

Je betaalt wel een eigen bijdrage voor kraamzorg: aan huis is dit in 2020 €4,50 per uur (€4,40 per uur in 2019), in het ziekenhuis is dit €17,50 per dag voor moeder én voor je kind, als de opname niet medisch noodzakelijk is.

Let er ook op dat je verzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis en vraag dit na. Is er geen contract, dan kan het zijn dat je de rekening (deels) zelf moet betalen.

Minder uren na ziekenhuisverblijf

Lig jij of ligt je baby langdurig in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na vroeggeboorte of een keizersnee? Op de dag van ontslag na, wordt er per dag dat jij en/of je baby in het ziekenhuis ligt, een achtste deel van je kraamzorguren afgetrokken. Wordt je kind om 23.59 uur uur geboren en mag je de volgende dag naar huis? Dan worden er ook uren afgetrokken.

Zo werkt de aftrek van kraamzorguren per dagopname:

6 uur aftrek per dag als je borstvoeding geeft en 49 uur kraamzorg krijgt.

5,5 uur aftrek per dag als je flesvoeding geeft en 45 uur kraamzorg krijgt.

Lig je anderhalve week in het ziekenhuis, dan zijn de kraamzorguren hierna op. Het is dan maar te hopen dat je in het ziekenhuis voldoende uitleg kreeg over (borst)voeding, een babybedje opmaken en de dagelijkse verzorging van je baby.

Meer uren via kraamverzorgende

In overleg met de verloskundige/huisarts kan een kraamverzorgende ervoor zorgen dat je meer uren krijgt. Dit geldt alleen als je binnen 10 dagen vanaf de geboorte (de kraamperiode) thuiskomt. Je kunt volgens het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg bijvoorbeeld meer uren krijgen als:

het om je eerste kind gaat: 0,5 uur per dag extra;

je nog andere kinderen tot 4 jaar hebt rondlopen: 2 uur per dag extra, maximaal 5 dagen;

je nog niet ‘fysiek zelfredzaam’ bent en bedrust nodig hebt op advies van de verloskundige of huisarts: 2 uur per dag tot maximaal 10 uur totaal. Bijvoorbeeld als je moeizaam herstelt na een keizersnee of veel bloedverlies hebt;

je een infectie hebt: 80 minuten per dag extra, maximaal 3 dagen;

je baby niet in orde is, verminderde conditie heeft: 30 minuten per dag extra;

je problemen hebt met voeden: 1 uur per dag extra, maximaal 8 uur totaal.

Deze uren zijn maximumuren en gebaseerd op een kraamtijd van 8 dagen. Hoeveel uren je werkelijk krijgt, hangt af van je situatie.

Aanvullende zorgverzekering en kraamzorg

Wil je verzekerd zijn van extra zorg na de bevalling? Je kunt je tijdens je zwangerschap aanvullend verzekeren. Doe dit het liefst voor het eind van het jaar.

Bij sommige verzekeringen kun je tussentijds de dekking aanpassen voor je zwangerschap en de geboorte, zoals bij Nationale-Nederlanden en Ohra (de Meegroeiservice). Bij enkele andere zorgverzekeraars kun je de aanvullende zorgverzekering tussentijds wijzigen. Vraag dit goed na bij je zorgverzekeraar. Bij een aanvullende dekking geldt geen eigen risico.

Vergoedingen die bijvoorbeeld onder aanvullende dekkingen kunnen vallen:

Extra kraamzorg (boven op de indicatie), in de meeste gevallen variërend van 4 tot 16 uur extra.

Eigen bijdrage voor de kraamzorg uit het basispakket.

Eigen bijdrage voor de kraamzorg uit het aanvullende pakket.

Verlengde kraamzorg: aansluitend op 10 dagen zorg na de bevalling.

Uitgestelde kraamzorg of couveuse nazorg: advies en informatie, geen volledige kraamzorg, vaak tot 3 maanden na de bevalling.

Een bevalling in een kraamhotel of het ziekenhuis zonder medische noodzaak.

Kraampakket.

Prijs en voorwaarden aanvullende dekking

Let op de voorwaarden van de aanvullende dekking voor de kraamzorg en het maximaal aantal dagen waarover je de zorg moet verdelen. Bijvoorbeeld: maximaal 3 uur per dag, maximaal 5 dagen.

Verder moet je letten op:

De hoogte van de vergoeding

Soms krijg je een maximumvergoeding: bijvoorbeeld €100 tot €500 totaal. Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage kraamzorg, het kraampakket, de bevalling en aanvullend voor uitgestelde kraamzorg en lactatiekundig advies.

Soms krijg je een maximumvergoeding: bijvoorbeeld €100 tot €500 totaal. Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage kraamzorg, het kraampakket, de bevalling en aanvullend voor uitgestelde kraamzorg en lactatiekundig advies. Het soort kraamzorg

Soms gaat het om uitgestelde kraamzorg en soms juist verlengde zorg, aansluitend op de 10 dagen standaard zorg. Er kunnen voorwaarden gelden voor de extra zorg, zoals aanvullende kraamzorg na medische complicaties. Je kunt daar dan niet ‘zomaar’ aanspraak op maken.

Soms gaat het om uitgestelde kraamzorg en soms juist verlengde zorg, aansluitend op de 10 dagen standaard zorg. Er kunnen voorwaarden gelden voor de extra zorg, zoals aanvullende kraamzorg na medische complicaties. Je kunt daar dan niet ‘zomaar’ aanspraak op maken. De kosten

Een aanvullende dekking kan een paar euro per maand kosten, maar ook meer dan €100. Je hebt dan naast de dekking rondom je zwangerschap en de bevalling ook nog allerlei andere dekkingen. Let erop dat je met een goedkopere verzekering niet altijd dekking hebt voor extra kraamzorg.

Zelf kraamzorg betalen of verzekeren

Heb je geen of onvoldoende dekking via de zorgverzekering maar wel kraamhulp nodig, dan kun je de zorg zelf betalen. Dit is best prijzig: het maximumtarief voor kraamzorg per uur is €50,60 (2020).

Ga voor jezelf na of het loont om een aanvullende verzekering voor extra kraamzorg af te sluiten. Als de premie hoger is dan de kosten voor de kraamzorg, kun je je beter niet aanvullend verzekeren. Maar vaak vergoedt een aanvullende verzekering meer dan alleen kraamzorg. Als je deze zorg ook nodig hebt, kan een aanvullende verzekering interessant zijn.

In de Zorgvergelijker 2020 vergelijk je alle zorgverzekeringen en dekkingen voor de bevalling en kraamzorg.

Overlijden van de baby

Overlijdt je baby na een zwangerschap van 24 weken of meer, dan heb je ook recht op kraamzorg. Dit is maximaal 4 dagen en 2 uur per dag. Soms krijg je na overleg met de kraamzorgaanbieder of kraamverzorgende en verloskundige ook zorg bij een onderbroken zwangerschap vanaf 18 weken.

Lees ook meer over de dekking van kinderen op de uitvaartverzekering.

Kraamzorg aanvragen

Vraag zelf op tijd kraamzorg voor na de bevalling aan. Doe dat voor je 20 weken zwanger bent.

In het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg staat zeer uitgebreid wat je precies krijgt. Op pagina 31 staat hoe de kraamzorguren na opname in het ziekenhuis worden vastgesteld. Op pagina 33 t/m 37 vind je de uren die je extra of juist minder kunt krijgen.

Lees ook:

Meer tips over je zwangerschap en je baby?