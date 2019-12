De zwangerschapstest

Zwangerschapstests zijn er in alle soorten en maten. Ze hebben één ding gemeen: ze werken allemaal op basis van een urinetest. Een minuut nadat je het staafje in je urinestraal hebt gehouden, kan er al een verlossend streepje verschijnen. Maar het kan ook langer duren; de wachttijd verschilt per merk. Een tip voor als je erg zenuwachtig bent: vang de urine op in een schoon potje en doe vervolgens de test. Dat is een stuk makkelijker dan het staafje in de urinestraal houden.

Wanneer moet je testen?

De meeste zwangerschapstests kun je gebruiken vanaf het moment dat je normaal gesproken ongesteld zou worden. Het hormoon dat je aanmaakt als je zwanger bent, is dan voldoende aanwezig in je urine. Houd je je menstruatie niet precies bij, dan kun je beter kiezen voor een test die hoog scoort op gevoeligheid. Tests als Exacto Ultra en Mat care Ultra slaan ook bij lage concentraties zwangerschapshormoon positief uit.

Test niet te vroeg

Sommige zwangerschapstests kun je al eerder gebruiken: 4 of 6 dagen vóór je menstruatie. Het is fijn om zo snel mogelijk te weten of je zwanger bent, maar testen vóór de verwachte menstruatie heeft ook nadelen. ‘Er is een aanzienlijke kans dat een zwangerschap binnen 2 weken stopt’, zegt Mieke Beentjes, verloskundige en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. ‘Je krijgt dan een enorme teleurstelling te verwerken, terwijl je zonder test van niets had geweten.’

De test aflezen

Als je zenuwachtig zit te wachten op de uitslag, kan het lastig zijn om deze goed te interpreteren. Als je bang bent om een fout te maken bij het aflezen, kun je kiezen voor Clearblue Digital. Daarbij verschijnt de uitslag in woorden: zwanger of niet zwanger.

