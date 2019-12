Verschillende typen borstkolven

Een borstkolf is handig wanneer je weer gaat werken of er even tussenuit wilt zonder kind. Er zijn verschillende soorten kolven: handkolven en elektrische borstkolven. Welke bij jou past is heel persoonlijk. Kijk dus goed welk type borstkolf jij fijn vindt.

Het belangrijkste van een kolf is dat hij comfortabel aanvoelt. Want als je ontspannen kunt kolven gaat het niet alleen sneller, de opbrengst van borstvoeding is ook nog eens groter.

Handkolf

Een handkolf is voornamelijk geschikt als je af en toe wilt kolven. De kolf drijf je aan met de hand, vaak door er in te knijpen. Dit vraagt wel wat oefening, want je moet de kolf ondertussen ook goed op de borst houden. Het voordeel is wel dat je het tempo precies kan aanpassen aan wat jij fijn vindt. Daarnaast hoef je geen rekening te houden met de aanwezigheid van stroom of batterijen. Ook is een handkolf veel goedkoper dan een elektrische kolf.

Elektrische kolf

Kolf je vaker voor een wat langere tijd, dan heb je meer aan een elektrische kolf. Elektrische kolven werken op netstroom. Dus hou hier rekening mee als je onderweg bent. Sommige elektrische kolven kunnen ook op batterijen of met een accu werken. Een groot nadeel van elektrische borstkolven is dat ze vaak veel geluid maken.

Enkelzijdige en dubbelzijdige kolf

Bij een enkelzijdige kol f, kolf je 1 borst tegelijkertijd. Dit is een prima optie als het kolven je makkelijk afgaat.

f, kolf je 1 borst tegelijkertijd. Dit is een prima optie als het kolven je makkelijk afgaat. De dubbelzijdige kolf kolft 2 borsten tegelijkertijd. Het voordeel hiervan is dat de melkstroom sneller en beter op gang komt. Hierdoor kost het kolven minder tijd en levert het meer melk op. Een dubbelzijdige kolf is wel vaak 2 keer zo duur. De meeste dubbelzijdige kolven kun je ook gebruiken als enkelzijdige kolf.

Kolf instellen

Bij sommige elektrische borstkolven kun je zelf de zuigkracht en snelheid instellen. Zo kun je de kolf precies afstemmen op wat voor jou comfortabel aanvoelt. Ook hebben borstkolven soms een 2-fase-systeem. Het kolven begint dan met korte krachtige zuigbewegingen om de melkstroom op gang te brengen. Daarna gaat de kolf over op langzamere zuigbewegingen.

Borstschild

Naast het kiezen van het juiste type kolf, is het ook belangrijk dat het borstschild (het stuk dat je op je borst plaatst) goed past. Een verkeerde maat borstschild is oncomfortabel en soms pijnlijk. Van veel merken zijn losse borstschilden te verkrijgen in meerdere maten.

Tweedehands kolf kopen

Wij raden het kopen van een tweedehands borstkolf af omdat veel vrouwen en baby's spruw krijgen. Dit is een zeer besmettelijke schimmelinfectie. Wil je toch een tweedehands kolf kopen, houd dan rekening met de volgende punten:

Vervang alle delen die met melk in aanraking zijn gekomen.

Kies voor een kolf met een gesloten systeem, zodat er geen melk bij de motor kan komen.

De motor van een kolf slijt relatief snel. Kolven die veel zijn gebruikt verliezen aan zuigkracht of gaan snel kapot.

Borstkolf huren

Er zijn ook borstkolven te huur. Deze huurkolven zijn vaak bedoeld om de borstvoeding op gang te brengen wanneer dit niet vanzelf gaat. Bijvoorbeeld als:

de baby zelf niet genoeg kracht heeft om uit de borst te drinken;

er complicaties zijn geweest bij de bevalling.

Het grote verschil tussen huur- en koopkolven is de sterkte van de motor. De motor van een huurkolf is krachtiger, waardoor een beter vacuüm ontstaat en er meer slagen per minuut gemaakt kunnen worden. Ook kan de motor fijner worden afgesteld. Dit is belangrijk bij het op gang brengen van de borstvoeding en voor het comfort bij het kolven.

Een ander verschil tussen koop- en huurkolven is dat een goede huurkolf altijd dubbelzijdig is. Door 2 borsten tegelijkertijd te kolven komt de melkstroom beter op gang. Loopt de melkproductie goed, dan is het niet altijd nodig om dubbelzijdig te kolven en kan een enkelzijdige kolf volstaan.

Afkolfset aanschaffen

Schaf bij het huren van een kolf uit hygiënisch oogpunt wel altijd een nieuwe afkolfset aan. Deze set bestaat uit alle delen die met de borst en de moedermelk in aanraking komen.

Kolf schoonmaken

Gebruik je de kolf voor het eerst, maak hem dan goed schoon. Afwassen is prima, maar je kunt de kolf ook steriliseren. Steriliseren kan in een pannetje kokend water. Sommige merken hebben een speciale (magnetron)sterilisator. Je bent dan wel gebonden aan een merk. Medela heeft zakjes om de kolf in de magnetron te steriliseren. Deze zakjes zijn ook voor andere merken te gebruiken.

Lees ook: