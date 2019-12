Wel een kind, niet getrouwd: wat moet je regelen?

Wettelijk is er niets geregeld

Als je een kind krijgt en niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is er wettelijk gezien vrijwel niets geregeld. Je zult daarom zelf de zaken goed moeten regelen. Zo moet je als vader of duomoeder of -vader het kind erkennen en het gezag aanvragen.

Maar ook is het verstandig om vast te leggen wat er gebeurt als de relatie stukloopt, of als een van jullie overlijdt. Doe je dat niet, dan is het vaak lastig om de financiële gevolgen op te vangen.

Wat gebeurt er als je niets vastlegt?

Als je niets regelt, blijven jullie vermogens strikt gescheiden, met uitzondering van een eventuele gezamenlijke bankrekening. Dit zijn de aandachtspunten:

Overlijdt een van jullie? Als samenwonend stel ben je wettelijk gezien niet elkaars erfgenaam. Het vermogen en de bezittingen van de partner gaan dan naar de wettelijke erfgenamen.

Als er kinderen zijn, zijn zij dat.

Zijn er geen kinderen, dan gaat alles naar verdere familie van de overledene.

Eindigt jullie relatie? Dan moet je bezittingen en gezamenlijk geld in overleg verdelen. Jullie blijven na de relatiebreuk allebei verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jullie kind(eren). De afspraken hierover leg je vast in een ouderschapsplan.

Als je nog samen door een deur kunt, kun je kiezen voor co-ouderschap. De kinderen wonen dan deels bij de een en deels bij de ander. Je spreekt zelf onderling af hoe je de zorg voor de kinderen verdeelt.

Jullie dragen allebei bij in het levensonderhoud van de kinderen.

Als de inkomens ongelijk zijn of het kind bijvoorbeeld meer bij de ene ouder woont, kunnen jullie ook kinderalimentatie afspreken. Daarvoor hoeven jullie niet naar de rechter.

Wat heb je aan een samenlevingscontract?

De meeste stellen die gezamenlijk een huis kopen, sluiten ook een samenlevingscontract af. Hierin staat onder meer wat er gebeurt met beide vermogens als je uit elkaar gaat, bijvoorbeeld als de een veel meer geld in het huis heeft gestoken. En wat gebeurt er met de woning bij overlijden?

Je kunt in een samenlevingscontract een ‘verblijvingsbeding’ voor gemeenschappelijke goederen opnemen: de langstlevende partner krijgt dan het volledige eigendom over die goederen, wanneer de ander overlijdt. Zoals de gezamenlijk gekochte koopwoning en inrichting, zodat je ook na overlijden van de ander in je eigen huis kunt blijven wonen.

Maar zodra er kinderen komen, wordt de situatie anders.

Met een kind wordt alles anders

Krijg je als samenwonend stel een kind? Dan volstaat het verblijvingsbeding niet meer. Volgens de wet hebben kinderen bij overlijden van de ouder namelijk altijd recht op hun legitieme portie. De legitieme portie is een geldbedrag ter grootte van de helft van wat het kind geërfd zou hebben zónder het verblijvingsbeding. Dat moet binnen 6 maanden aan het kind worden betaald.

Ook als het gaat om een jong kind dat dit zelf niet kan opeisen, kun je hier niet omheen. Dan moet het geld uit de stenen worden gehaald. Hierdoor is de kans groot dat de langstlevende partner het huis moet verkopen en misschien zelfs in geldproblemen komt.

Dit kun je voorkomen door je partner in een testament tot erfgenaam te benoemen. In feite is dan de ‘wettelijke verdeling’ van toepassing, die ook geldt voor getrouwde stellen met een kind en zonder testament. Het kind is dan nog wel erfgenaam, maar wordt in de erfrechtelijke wachtkamer gezet. Hij moet voor zijn erfdeel wachten tot na het overlijden van de andere (stief)ouder.

In het testament vraag je het kind bovendien af te zien van de legitieme portie, zodat hij de constructie niet kan frustreren.

Als je in een huurhuis woont

Ook als je in een huurhuis woont, kun je voor zo’n constructie kiezen (samenlevingscontract en 2 testamenten). Al zal de noodzaak waarschijnlijk minder groot zijn dan bij een koopwoning: bij een koopwoning vormt de woning onderdeel van de nalatenschap, een huurwoning heeft niets met de nalatenschap te maken.

Bij overlijden van de ouder/hoofdhuurder gaat de huur automatisch over naar de andere ouder, als die als medehuurder staat geregistreerd. De aanwezigheid van een kind doet daar niets aan af. Ook al zou het kind zijn legitieme portie opeisen: de overblijvende ouder wordt daardoor niet uit de woning gezet.

Extra aandachtspunt: Voorkom dat je uit de woning wordt gezet doordat je niet als hoofd- of medehuurder staat geregistreerd.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een andere optie om de financiën te regelen, is door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Tot 1 januari 2018 was het zo dat dan alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn ontstaan in principe automatisch op een hoop werden gegooid, tenzij het anders geregeld was in huwelijkse voorwaarden (opgesteld bij de notaris). Je bent bij overlijden dan elkaars erfgenaam.

Met ingang van 1 januari 2018 werd de wet gewijzigd. Je trouwt niet langer standaard in gemeenschap van goederen. Door de wetswijziging blijven vermogen en schulden die voor het huwelijk zijn opgebouwd na scheiding automatisch bij de oorspronkelijke eigenaar. Ook van erfenissen en giften kan een echtgenoot niet meer zomaar meeprofiteren. Wil je nu dat je partner wel deelt in je vermogen dan moet je bij dit bij de notaris vastleggen.

Ook als er kinderen zijn, gaat de erfenis in eerste instantie volledig naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. De kinderen krijgen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel, die ze pas kunnen opeisen bij overlijden van de langstlevende (stief)ouder.

Belangrijk verschil tussen gehuwden en samenwoners: gehuwde en geregistreerde stellen hebben de plicht om voor elkaar te zorgen, zowel tijdens het huwelijk als na een scheiding. Voor samenwoners geldt dat niet.

Gevolgen voor de erfbelasting

De samenlevingsvorm bepaalt niet alleen wat je als langstlevende partner erft, maar ook hoeveel erfbelasting je betaalt. Heb je een notarieel samenlevingscontract en stond je minimaal een half jaar als samenwonenden op hetzelfde adres ingeschreven? Dan betaal je evenveel belasting als wanneer je getrouwd of geregistreerd partner was, met een partnervrijstelling van maximaal €638.089 (2017).

Was je ongehuwd samenwonend, zonder notarieel samenlevingscontract, en stonden jullie korter dan 5 jaar op hetzelfde woonadres ingeschreven? Dan krijg je een vrijstelling van hooguit €2129. Voor kinderen is de vrijstelling in beide gevallen gelijk, namelijk €20.209.

