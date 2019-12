Zika-virus geen reden voor kosteloos annuleren

Bij ziekte en overlijden kun je een beroep doen op een annuleringsverzekering. Maar een dreigende infectie tijdens je zwangerschap met het Zika-virus is bij de meeste verzekeringen geen geldige reden om te annuleren. Een enkele uitzondering, zoals de Allrisk Annuleringsverzekering van de Europeesche, vergoedt een deel van de kosten. Kijk dus goed naar de polisvoorwaarden van je verzekering.

Calamiteitenfonds

Ook het Calamiteitenfonds, dat recht geeft op repatriëring of terugbetaling van de reissom bij verzorgde reizen naar bestemmingen met problemen, biedt geen soelaas. Volgens het fonds is een epidemie geen calamiteit. Daaronder vallen alleen molest en natuurrampen. Wie zwanger is en een (verzorgde) reis naar Zuid-Amerika heeft geboekt kan het beste snel contact opnemen met de reisorganisatie. Die gaan in de praktijk vaak soepel om met annuleringskosten of omboeken naar een andere bestemming of vertrekdatum.

Reis doorverkopen

Eventueel kun je een pakketreis tot een week voor de geplande vertrekdatum overdragen (doorverkopen) aan een ander. De website www.tradeyourtrip.com biedt hiervoor een bemiddelingsplatform.

Voorzorgsmaatregelen

Het Landelijk Centrum Reizigersadvisering (LCR) adviseert alle reizigers naar Zuid-Amerikaanse landen zeer nauwkeurig anti-muggenmaatregelen te nemen en adviseert zwangeren de reis uit te stellen. Het LCR geeft per land informatie over voorzorgsmaatregelen.

