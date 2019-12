Fijn om te weten: alle vrouwen in Nederland die werknemer of zelfstandig ondernemer zijn of een uitkering ontvangen, hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof berekenen

Als je zwanger bent, heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof vóór de datum dat je bent uitgerekend. Wil je liever nog wat langer doorwerken, dan mag dat tot 4 weken voor die datum. De dagen die je in dat geval overhoudt, neem je mee naar je bevallingsverlof. Besluit je door te werken en word je ziek tussen week 4 en week 6, dan ga je automatisch met verlof.

Bevallingsverlof

Als je bent bevallen, begint je bevallingsverlof. Dit duurt minstens 10 weken, ook als je baby later wordt geboren dan de uitgerekende datum. Opgeteld duren je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof dus altijd minstens 16 weken.

Zwangerschapsverlof bij tijdelijk contract

Heb je een tijdelijk contract dat afloopt terwijl je zwanger bent? Dan is je werkgever niet verplicht om het contract te verlengen. Maar je zwangerschap mag niet de reden zijn om je contract niet te verlengen: dan is er sprake van discriminatie. Hetzelfde geldt als je zwanger wordt in je proeftijd.

Zwanger en werkloos

Heb je een WW-uitkering en ben je zwanger? Ook dan ontvang je 16 weken verlof. In plaats van je WW-uitkering krijg je een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Die is hoger dan de WW-uitkering, namelijk 100% van het brutoloon dat je per dag verdiende in het jaar voordat je werkloos werd. Je ontvangt echter een maximaal(bruto)dagloon van €209,26 (2018). Tijdens je verlof hoef je niet te solliciteren en hoef je niet ingeschreven te staan als werkzoekende.

Zwanger en zelfstandige

Ben je zwanger en ben je (deels) zelfstandige? Ook dan ontvang je 16 weken verlof, net als bij regulier zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit gaat via de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Je hebt hier onder meer recht op als je een eigen onderneming hebt, meewerkend partner bent in het bedrijf van je partner, of zorgverlener via persoonsgebonden budget (pgb) bent. Aanvragen van de ZEZ-uitkering kan via het UWV. Doe dat op zijn vroegst als je 24 weken zwanger bent, maar uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof.

Verlof partner

Ook partners krijgen vrij om te genieten van de uitbreiding van het gezin. Voor het bijwonen van de bevalling heeft een partner recht op calamiteitenverlof. Daarnaast krijgt hij of zij 2 dagen doorbetaald verlof (kraamverlof). Dit geldt ook als je parttime werkt. Je mag zelf bepalen wanneer je dit opneemt. Dit moet wel binnen 4 weken na de geboorte.

Let op: Het kraamverlof (doorbetaald verlof) wordt per 1 januari 2019 uitgebreid naar 5 dagen. Dit verlof moet je binnen 6 maanden na de geboorte van je kind opnemen.

Vrije dagen opnemen

Wil je meer tijd doorbrengen met je kind? Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen.

Let op: dit is onbetaald. Wil je als het verlof is afgelopen niet direct fulltime aan het werk, maar liever bijvoorbeeld halve dagen? Gebruik dan je vrije dagen, als je die nog hebt. Maak hiervoor wel goede afspraken met je werkgever.

Meer informatie over zwangerschapsverlof vind je op Rijksoverheid.nl.

