Ziekenhuizen allemaal in gesprek

Bij de start van het overstapseizoen was er maar 1 ziekenhuis dat met alle verzekeraars de contracten rond had: Gelre Ziekenhuizen. Alle ziekenhuisorganisaties zijn inmiddels in gesprek met de zorgverzekeraars. Ook is er geen ziekenhuisorganisatie meer die helemaal niet is gecontracteerd.

Voor consumenten is het voor de vergoeding van belang om te weten of hun huidige verzekeraar nog een contract heeft met hun zorgverlener(s). Of dat het verstandiger is om over te stappen naar een andere verzekeraar die wel gecontracteerd is.

In ons onderzoek nemen we a.s.r., CZ, DSW, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid mee, inclusief de labels die daaronder vallen.

CZ en VGZ lopen achter

Zorg en Zekerheid, DSW en ONVZ hebben de meeste contracten afgesloten. Deze verzekeraars hebben alle 3 een stap gezet in het tijdig contracteren van ziekenhuisorganisaties ten opzichte van een jaar geleden. Hoewel alle zorgverzekeraars het iets beter doen dan medio december 2024, blijven CZ en VGZ achterlopen op de rest van de zorgverzekeraars. Ook voor Menzis en Zilveren Kruis geldt dat ze nog hard aan de bak moeten om de contractering rond te krijgen.

Minder ZBC’s gecontracteerd

Het aantal gecontracteerde zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) ligt iets lager ten opzichte van de tweede peildatum van vorig jaar: 1238 tegen 1491. Het percentage gecontracteerde klinieken blijft laag. Al betekent dit niet dat de zorg in deze klinieken niet volledig wordt vergoed. In de praktijk nemen veel klinieken genoegen met een lagere vergoeding, waardoor je er als consument weinig van merkt dat een kliniek geen contract heeft. DSW is koploper met het contracteren van ZBC’s, met inmiddels 380 gecontracteerde klinieken. Ook VGZ en Zilveren Kruis hebben meer ZBC’gecontracteerd ten opzichte van medio november.

Niet meer GGZ-zorgverleners met contract

Het aantal gecontracteerde GGZ-zorgverleners ligt ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar tijdens de tweede peildatum. In absolute aantallen loopt ook hier DSW voorop in het contracteren, met 3801 gecontracteerde GGZ-instellingen. CZ en a.s.r. vormen de achterhoede. Nederland telt een krappe 8000 zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Niet alle zorgverzekeraars nemen de niet-gecontracteerde zorgverleners op in hun zorgkiezers of zorgvinders.