Zorgcontractering ook in januari niet rond

De meeste zorgverzekeraars hebben in januari nog een aantal ziekenhuisorganisaties weten te contracteren. Koploper is a.s.r. dat met 69 van de 71 ziekenhuisorganisaties een contract heeft. VGZ, DSW, Zorg en Zekerheid en ONVZ wisten 68 organisaties onder contract te krijgen. Zilveren Kruis kwam uit op 67, Menzis kwam niet verder dan 64 en hekkensluiter is CZ met 62.

Contractering op 4 data vastgesteld

De Consumentenbond stelt op 4 data vast hoe het er voorstaat met de contractering van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en ggz-zorgverleners. Dat is bij de start van het overstapseizoen medio november, in de eerste helft van december, eind december en eind januari.

In het overstapseizoen 2024/2025 was het zo slecht gesteld met de contractering dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd is in te grijpen. Vorig overstapseizoen was sprake van een lichte verbetering. In ons onderzoek kijken we naar de contractering door 8 zorgverzekeraars: a.s.r., CZ, DSW, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Zorg wel vergoed

CZ, VGZ, DSW, a.s.r. en ONVZ doen het beter dan vorig jaar, Zorg en Zekerheid bleef stabiel en Menzis en Zilveren Kruis doen het net iets slechter. De zorgverzekeraars geven aan dat alle zorg bij ziekenhuisorganisaties waarmee de onderhandelingen lopen als gecontracteerde zorg vergoed wordt.

Problemen als contractering niet rond is

Consumenten ondervinden er hinder van als de contractering niet rond is wanneer zij kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Wanneer je naar een zorgverlener zonder contract gaat, bestaat het risico dat je een deel van de rekening zelf moeten betalen. Ga je naar een zorgverlener die (prijs)afspraken heeft gemaakt en dus een contract heeft met je verzekeraar, dan betaal je niet bij.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Driekwart ziekenhuizen volledig gecontracteerd

Van de 71 ziekenhuisorganisaties zijn 52 inmiddels volledig gecontracteerd, met of zonder omzetplafond. Dat komt neer op driekwart. Daarnaast zijn 11 ziekenhuisorganisaties gecontracteerd door 7 zorgverzekeraars. Ziekenhuis Bernhoven heeft de minste contracten van alle ziekenhuisorganisaties: slechts 3. Het Hagaziekenhuis en Wilhelmina Ziekenhuis doen het met 4 contracten niet veel beter.

Contractering zelfstandige klinieken

Het percentage gecontracteerde zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) verschilt nogal per zorgverzekeraar. ONVZ blijft leiden in het contracteren van zelfstandige klinieken. Deze zorgverzekeraar wist 819 klinieken aan zich te binden. Ook VGZ, Zilveren Kruis en DSW hebben behoorlijke stappen gemaakt. Met 273 gecontracteerde ZBC/s loopt a.s.r. ver achter.

Lees ook:

Zelfstandige kliniek als alternatief voor ziekenhuis

Niet meer contracten in ggz

In januari hebben verschillende zorgverzekeraars nog goede stappen gezet in het contracteren van ggz-zorgverleners. Vooral Zilveren Kruis (+472), DSW (+350) en a.s.r. (+207) vallen op. Zilveren Kruis blijft de leider in het aantal gecontracteerde ggz-zorgverleners: 4418. In vergelijking met eind januari vorig jaar ligt het percentage gecontracteerde ggz-behandelaren rond hetzelfde niveau voor de meeste zorgverzekeraars. CZ doet het een stukje beter in vergelijking met vorig jaar, a.s.r. wat minder goed.

Lees ook:

Grote onzekerheid voor patiënten: 60% ggz-aanbieders nog geen contract