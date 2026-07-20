Slecht idee

Warmtenetten komen vaak niet van de grond. Hoe meer mensen in een wijk een aansluiting op een nieuw warmtenet willen, hoe rendabeler zo’n net wordt. Daarom wilde het vorige kabinet liever niet dat consumenten in zo’n wijk voor een eigen warmtepomp zouden kiezen. De minister overwoog om de ISDE-subsidie op een warmtepomp stop te zetten in wijken waar de gemeente een warmtenet wil. Wij hebben het ministerie laten weten dat we dat een heel slecht idee vinden. Gelukkig waren we niet de enige.

Het nieuwe kabinet heeft geluisterd naar de bezwaren. De ministers van Klimaat en Groene Groei (KGG) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) laten nu weten dit idee voorlopig niet door te zetten.

Niet ontmoedigen

Mensen op basis van postcode uitsluiten van subsidie zou voor veel onvrede zorgen. Dat is slecht voor het draagvlak voor de energietransitie. Mensen willen graag actief bijdragen. Als je een warmtepomp koopt, zorg je zelf voor een duurzame warmtevoorziening. En je kunt direct van het gas af. Maak dat niet moeilijker door een warmtepomp duurder te maken.

Bovendien is het bij aankondiging van een warmtenet vaak nog jaren onzeker of dat er ook echt komt. Of misschien loopt het grote vertraging op. Al die jaren hadden bewoners dan al veel energie kunnen besparen met een warmtepomp. De overheid moet dat niet ontmoedigen.

Peiling: weinig steun

Vorig jaar hielden wij een peiling onder consumenten. Daaruit bleek dat het imago van stadsverwarming niet goed is. Dat zou niet beter worden door meer dwang, in de vorm van het uitsluiten van warmtepompsubsidie. Slechts een kwart van de ondervraagden vond dat een goed idee.

De minister sluit niet uit dat deze subsidie in de toekomst toch verdwijnt. Wij blijven dit dossier dus volgen.

Lees meer over onze acties om de energierekening voor iedereen betaalbaar te houden.